SES participa de I Fórum de Saúde Sergipe e discute políticas públicas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), participou neste sábado (26) do l Fórum de Saúde Sergipe, promovido pelo Sindicato dos Médicos (Sindmed). O evento ocorreu na Universidade Tiradentes (Unit) e contou com discussões sobre a saúde e as diferentes visões e posicionamentos, além de políticas públicas.

O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, declarou que além de cuidar da ausência de doenças, é essencial se atentar à promoção da saúde. “Foi muito gratificante poder participar com os colegas, gestores, categoria médica e profissionais da saúde como um todo. Tinha representantes da sociedade civil aqui, e isso engrandece as discussões, possibilitando buscar soluções dentro da nossa realidade, com ideias que se complementam com um objetivo único”.

E acrescentou: – Fico feliz de ter tido essa oportunidade, de nesse momento que estou tendo essa responsabilidade junto com eles todos, de encontrar os caminhos e solucionar os problemas, no maior desafio que temos, que é cuidar das pessoas, cuidar não só da ausência da doença, mas da promoção da saúde. Esse é o propósito que nos move e sabemos que juntos daremos passos mais firmes nesse caminho.

O presidente do Sindimed, José Helton Monteiro, reforçou que as discussões e propostas realizadas no evento, tem como objetivo promover ações mais efetivas voltadas às necessidades da população e profissionais de saúde

“O objetivo é discutir as políticas públicas de saúde, além de temas relevantes como algumas doenças, patologias que são importantes para a sociedade. Esse Fórum também tem o intuito de estar discutindo com a sociedade, com atores importantes, como os secretários presentes, estudantes, médicos, fomentando propostas, ser construtivos, levar propostas para que elas sejam observadas pela sociedade, pelos gestores presentes, pela comunidade, para que possamos intervir de forma mais efetiva e que a população seja atendida a contento, que os trabalhadores tenham melhores condições do trabalho, para que a sociedade saia fortalecida com uma saúde pública e privada de qualidade”, Disse.