SMS previne e assegura vacinação contra raiva para humanos em Aracaju

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos (antropozoonose) pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus da raiva. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), assegura a vacinação contra a raiva em seres humanos durante todo o ano.

A doença é caracterizada por sintomas neurológicos em animais e seres humanos. O vírus multiplica-se no local da lesão e migra para o sistema nervoso e a partir daí para diferentes órgãos, principalmente para as glândulas salivares, sendo eliminado pela saliva.

De acordo com a área técnica da SMS, Fabiana Fonseca, a raiva mata e a principal arma na batalha contra esse vírus letal é a prevenção. “O vírus da raiva fica presente na saliva de animais infectados e é transmitido principalmente por meio de mordeduras e, eventualmente, pela arranhadura e lambedura de mucosas ou pele lesionada. Mesmo que o animal seja vacinado, é necessário lavar imediatamente o ferimento com água e sabão em barra e em seguida procurar a Unidade Básica de Saúde [UBS] mais próximo a sua residência”, explica.

Atendimento nas UBSs

Segundo a coordenadora de imunização da SMS, Larissa Ribeiro, quando a pessoa é agredida por um animal, seja mordida ou arranhadura e esse animal é identificado, a orientação é que ele seja observado durante dez dias. “Quando o animal é passível de observação, não é necessário tratamento. Já os animais desconhecidos, o tratamento se faz com quatro doses da vacina antirrábica humana, conforme intervalo orientado durante o atendimento na UBS, que também pode fazer curativo no ferimento, caso seja necessário”, enfatiza.

Profilaxia antirrábica humana

Em caso de acidente com animal e possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão ou outro detergente, pois essa conduta diminui, comprovadamente, o risco de infecção. É preciso que seja realizada o mais rápido possível após a agressão e repetida na unidade de saúde, independentemente do tempo transcorrido.

Tratamento

A raiva não tem tratamento, geralmente levando o animal a óbito em até dez dias, e somente é possível fazer o diagnóstico após o óbito do animal, através de coleta de material a ser analisado pelo Laboratório Central (Lacen). Por isso, é muito importante que as pessoas que tenham cães e gatos não deixem de vaciná-los contra a raiva, pois a prevenção é essencial no controle dessa doença. Além disso, não deve-se sacrificar o animal agressor, mas deixá-lo em observação durante dez dias, em local seguro, para não fugir nem atacar outras pessoas.

CCZ

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza a prevenção vacinando felinos e caninos contra a raiva, a partir dos quatros meses de vida. Para acesso a esse serviço, basta levar o animal ao CCZ, localizado na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, bairro Capucho.

