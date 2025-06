SMS promoverá mutirão para a prevenção ao diabetes neste sábado

A população do Bairro América e comunidades vizinhas serão beneficiadas neste sábado (14), com um mutirão que acontecerá na Unidade de Saúde da Família (USF) Joaldo Barbosa. Com o tema “Mutirão contra Diabetes: prevenção, cuidado e qualidade de vida”, a ação acontece das 8h às 12h, na sede da unidade, localizada na Avenida Guanabara, s/n.

O evento oferecerá uma série de serviços à população, incluindo consultas com endocrinologista e clínico geral, exames de citopatologia, testes rápidos para ISTs, vacinação, orientações de saúde bucal e atividades educativas. O objetivo é ampliar o acesso à ações de prevenção e cuidado, especialmente no enfrentamento ao diabetes.

De acordo com a gerente da USF Joaldo Barbosa, Ana Claudia, o mutirão foi pensado para fortalecer os vínculos com a comunidade e facilitar o acesso a serviços essenciais de saúde. “O público-alvo será a comunidade do Bairro América geral e as adjacências. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer na unidade e participar. Essa é uma oportunidade importante para realizar exames, receber orientações especializadas e reforçar o autocuidado”, destacou.

A iniciativa conta com o envolvimento de uma equipe multiprofissional, formada por endocrinologista, nutricionista, clínico geral, cirurgião-dentista, enfermeiros e demais profissionais da rede municipal de saúde. O mutirão integra as estratégias da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju para promover qualidade de vida e bem-estar, por meio de atividades que aproximam os serviços da população.

