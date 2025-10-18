SMS realiza campanha vacinação antirrábica em 29 bairros neste sábado

Garantir a saúde dos animais e proteger toda a comunidade: esse é o objetivo da ampla campanha de vacinação antirrábica promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ).

A mobilização, iniciada no dia 6 de outubro, segue até 1º de novembro, com diferentes formatos de atendimento com pontos fixos e drive-thru para facilitar o acesso dos tutores.

Neste sábado, 18, as equipes da SMS estarão em 29 pontos distribuídos por diversos bairros, como Coroa do Meio, Inácio Barbosa, Jabotiana, Grageru, Luzia, Ponto Novo, América e Siqueira Campos, além dos conjuntos Costa e Silva, Leite Neto, Médice, Jessé Pinto Freire e Castelo Branco. A vacinação também será realizada durante o projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, que acontece das 8h às 13h no Centro Social Urbano Professor Gonçalo Rollemberg Leite (CSU), no bairro José Conrado de Araújo.

Até o momento, mais de 17 mil animais já foram vacinados em 2025. Somente na primeira etapa da campanha atual, foram 949 doses aplicadas no drive-thru e 9.689 nos pontos fixos, números que demonstram a adesão da população e o compromisso dos tutores com a saúde dos seus animais.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Michele Cruz, ressalta que a vacinação é um gesto de cuidado com o pet e responsabilidade cívica. Segundo ela, a ação garante não apenas a proteção dos pets, mas também a segurança das famílias e de toda a comunidade.

“A raiva é uma doença que não tem cura, mas é totalmente evitável. Por isso, reforçamos que levem seus cães e gatos, a partir dos três meses de idade, para receber a dose de proteção. É simples, rápido e salva vidas”, destacou.

Sobre a raiva

A raiva é uma zoonose viral grave, com taxa de letalidade próxima a 100%. A doença pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambidas, e não tem cura após o início dos sintomas. A vacinação anual de cães e gatos é a única forma eficaz de prevenção, protegendo os animais e evitando a circulação do vírus no ambiente urbano.

Foto: Ascom/SMS