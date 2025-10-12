Tribunal de Justiça Desportiva suspende 3 atletas, após denuncias da FSF

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE) denúncias envolvendo três atletas que estão disputando o Campeonato Sergipano das Série A2 e A3.

As denúncias foram aceitas pela presidência do TJD/SE, na última sexta-feira (10/10). No documento de número 42/2025, protocolado na secretaria do órgão, relata pela FSF supostas falsidades de identificação de atletas em partidas das duas competições.

Os fatos supostamente teriam acontecido na partida entre Desportiva Aracaju e Boca Júnior, no dia 25 de setembro, pela 3ª rodada da Série A2. E no jogo entre Sport Socorro e Aracaju F.C no dia primeiro de setembro, pela 5ª rodada da Série A3.

Com as supostas irregularidades e considerando a gravidade dos fatos, o presidente do TJD/SE, Valteno Neto, determinou apuração e julgamento das denúncias com urgência por parte da Procuradoria-Geral do órgão. E em caráter cautelar conferido pelo art. 119 do CBJD, com liminar, o presidente do TJD/SE, deferiu a suspensão dos seguintes profissionais:

Atleta do Boca Júnior, José Fagner Santos Oliveira (inscrição nº 541042)

Atleta do Aracaju F.C, Gabriel Carvalho Santana (inscrição nº 905936);

Atleta do Aracaju. F.C, Othávio Pereira de Oliveira (inscrição nº 753315)

O TJD/SE reforça que a medida é em caráter de suspenção cautelar e os referidos jogadores estão impedidos de atuar em partidas oficiais das competições estaduais até deliberação do tribunal.

Com informações da FSF