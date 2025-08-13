UFS cancela prova de redação de vestibular EAD após citação polêmica

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) anunciou nesta terça-feira (12), o cancelamento da prova de redação do Vestibular de Educação a Distância (EAD), após repercussão negativa sobre o tema proposto aos candidatos.

NOTA OFICIAL – Vestibular EAD

UFS reafirma a importância de garantir a lisura e a credibilidade de seus processos seletivos

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) lamenta o ocorrido, no último domingo (10/08), em relação à temática da prova de redação do Vestibular EAD e reafirma a importância de garantir a lisura e a credibilidade de seus processos seletivos.

Esclarecemos que, pelo sigilo que rege a elaboração das provas, a UFS não tem acesso prévio ao conteúdo das avaliações, que são elaboradas por profissionais contratados para prestar serviços à Comissão de Concursos Vestibulares (CCV).

Reafirmamos que a UFS não coaduna com qualquer forma de discriminação, polarização política ou radicalismos ideológicos. Somos uma instituição que preza pela democracia, pluralidade e diálogo, pautando-se sempre pelo respeito à diversidade de pensamentos, ideias e identidades.

Diante do ocorrido, a Universidade determinou o cancelamento imediato da prova de redação aplicada no Vestibular EAD. Outras providências para garantir a continuidade e a lisura deste e de próximos processos seletivos serão informadas pelos canais oficiais.

Universidade Federal de Sergipe

Aracaju, 12 de agosto de 2025