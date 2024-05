UFS garantirá funcionamento Restaurantes Universitários durante greve

Ofertar refeições equilibradas e de custo acessível a toda comunidade acadêmica é o papel fundamental dos Restaurantes Universitários da Universidade Federal de Sergipe. E com essa visão, a instituição garantirá a manutenção desse serviço durante o período de greve dos docentes, que será iniciada na próxima segunda-feira, 13 de maio.

De acordo com o reitor Valter Santana, a UFS entende a importância da alimentação estudantil para a comunidade universitária. “A decisão é para garantir que esses alunos tenham uma condição de estar na universidade, de se mobilizar para, inclusive, proteger a universidade e lutar dentro das reivindicações dos movimentos grevistas, para que esse também seja um momento de aprendizado. Compensando no bem-estar e na qualidade da permanência desses alunos, a política estudantil de alimentação será mantida”, explica.

As refeições serão mantidas em todos os campi da instituição, incluindo o Campus de Lagarto, que também ofertará alimentação a partir da data de início do ano letivo de 2024: 20 de maio. O Campus de São Cristóvão continuará com o serviço de self-service, enquanto os restaurantes dos campi do interior necessitam agendamento da refeição, seja para almoço ou jantar.

Os Restaurantes Universitários são geridos pela Coordenação de Alimentação e Nutrição, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Canut/Proest). Segundo a coordenadora do setor, a decisão de manutenção dos Resuns leva em conta também o cumprimento de contratos com empresas terceirizadas, que produzem e servem as refeições à comunidade acadêmica.

“A Canut entende que os restaurantes são equipamentos de segurança alimentar e nutricional levando em consideração esse contexto que estamos vivendo em Sergipe de insegurança alimentar. E ainda, a UFS entendeu a importância desse funcionamento durante o período de greve até pela manutenção do contrato com as empresas terceirizadas”, afirma Paula Buarque.

Foto: Matheus Martins/Ascom UFS

Ascom UFS