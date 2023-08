Vacinação contra covid-19 e influenza estará disponível nos shoppings. Neste sábado, 5, os pontos funcionarão normalmente, das 10h às 16h

Para facilitar ainda mais o acesso às vacinas contra covid-19 e influenza, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mantém, de segunda a sábado, pontos instalados nos três shoppings da capital (RioMar, Jardins e Aracaju Parque) com os imunizantes disponíveis para todas as pessoas, a partir dos 5 anos. Neste sábado, 5, os pontos funcionarão normalmente, das 10h às 16h.

De acordo com a coordenadora de imunização de Aracaju, Larissa Ribeiro, essa é mais uma estratégia que contribui para a ampliação da cobertura vacinal e que a população precisa aproveitar para atualizar o esquema vacinal e proteger à saúde.

“Atualmente, nós temos 45,58% de pessoas vacinadas contra a influenza. Já contra a covid-19 temos 90,62% de cobertura para a primeira dose e 84,04% para a segunda. Todas as nossas ações são para ampliar essa cobertura, a exemplo da oferta nas unidades de saúde, shoppings, vacinação nas escolas e instituições, entre outras. Então reforçamos às pessoas que busquem os nossos locais de vacinação, com documento com foto e cartão de vacina e garantam essa proteção”, frisa.

Reforço bivalente

A vacina bivalente também estará disponível shoppings para todas as pessoas a partir dos 12 anos e pode ser administrada nos usuários que já possuem, pelo menos, duas doses, com intervalo de quatro meses da última. Para vacinar é preciso apresentar documento com foto e cartão de vacina.

Foto: Secom PMA