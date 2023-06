Walter Pinheiro fala sobre ações da Saúde: programa Enxerga Mais, fakes news da vacinas, Huse e qualificação dos hospitais regionais em Sergipe

Em entrevista, neste domingo (18), ao portal “Só Sergipe”, o secretário da Saúde, Walter Pinheiro, falou sobre o Programa Enxerga Sergipe, de cirurgias de catarata e pterígio para a população cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o secretário, “Inicialmente, para ter acesso ao benefício, o paciente precisa ser diagnosticado com catarata e/ou pterígio por um médico oftalmologista, seja em consulta pública ou privada, e procurar a Secretaria da Saúde da cidade em que reside, para que sejam atendidas nos municípios sedes das regiões de Saúde”.

Explicou que “as cirurgias serão realizadas de forma regionalizada pelos municípios nas seguintes regiões de Saúde: Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana, Propriá e Lagarto. O município de Nossa Senhora da Glória vai encaminhar a relação de pacientes para a região de Itabaiana, e Aracaju encaminhará para a região de Nossa Senhora do Socorro”.

Segundo Walter Pinheiro, a fila conhecida para a realização de cirurgias é de cerca de seis mil procedimentos, mas isso não traduz o número exato de pacientes, pois as solicitações são por procedimento e um paciente pode necessitar de cirurgia em um ou em ambos os olhos.

– Considerando a possibilidade de existirem pacientes com necessidade e ainda sem diagnóstico, a fila real tende a ser maior e crescente à medida que a busca ativa por pacientes ocorre e/ou à medida que mais consultas oftalmológicas forem sendo realizadas, explicou Walter.

Sobre Recursos – Segundo o secretário, “o programa prevê a transferência de cerca de R$ 4,5 milhões diretamente do Tesouro Estadual para as contas municipais, com o objetivo de financiar a contratação dos serviços em clínicas e hospitais conveniados pelas prefeituras”.

E mais: – Será distribuído mais de seis mil procedimentos, número que vai dar uma resposta imediata à demanda reprimida de pacientes que aguardam ansiosamente pela oportunidade de realizar o tratamento. Não há contrapartida do Governo Federal neste Programa, disse.

Walter Pinheiro informou ainda que esteja estudando a continuidade do Projeto Enxerga Sergipe “com relação às cirurgias de catarata e pterígio que passariam a ser anuais. Assim, como previsto, para os próximos dias, faremos o lançamento da primeira fase do Programa ‘Opera Sergipe’ que irá contemplar a realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade em diversas especialidades”.

Sobre fakes news – Walter Pinheiro disse que “as várias fakes news que foram espalhadas sobre as vacinas, foram no mínimo irresponsáveis”. E continuou: “podemos comprovar a eficácia e segurança da vacina pelos números que mostram de óbitos durante a pandemia e após a chegada das vacinas”.

O secretário disse mais: – Esse tipo de postura de pessoas sem esclarecimento técnico trouxe prejuízos como a volta de doenças que já não circulavam mais em nosso território. Estamos confiantes que este quadro já está mudando, admitiu.

Walter Pinheiro afirmou que neste ano foi realizada a “Campanha do dia D de Vacinação destinada à imunização contra a Influenza de todos os públicos e ainda a atualização do cartão de vacina contra a Covid-19. Além das campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde, continuamos ao lado dos municípios sensibilizando a sociedade a completar o esquema vacinal”.

Hospital do Huse – Walter Pinheiro já foi superintendente do Huse e acrescento que o fato significa que, “enquanto superintendente da maior Unidade Hospitalar do Estado, pude estar à frente de vários tipos de questões que envolvem o SUS e o atendimento à população”.

– Foi uma experiência riquíssima que me trouxe mais conhecimento técnico e de gestão: um olhar diferenciado para o Huse e para todas as unidades de saúde que compõem a rede estadual, fortalecendo todos os serviços da Saúde que atendem os sergipanos. Temos o compromisso de servir ao povo de Sergipe, como determinou o nosso governador Fábio Mitidieri.

Fora isso, Walter Pinheiro explicou que buscou a “qualificação dos hospitais regionais e a efetivação dos serviços já ofertados, buscando sempre aprimorar o que há de pontos positivos e melhorar o que julgamos refletir no melhor serviço para a população, estamos nesse processo de efetivar a descentralização dos hospitais regionais”.

O secretário Walter Pinheiro também “criamos a Unidade de Referência Especializada de Saúde Mental para o público infantojuvenil, que está promovendo um serviço humanizado no Hospital Jessé de Andrade Fontes, localizado em Estância, mas atendendo a demanda dos 75 municípios”.

E mais: “inauguramos as novas alas na pediatria de alta complexidade no Huse, contratualizamos 10 novos leitos pediátricos no Hospital Santa Isabel e já criamos 47 novos leitos pediátricos”.

– Lançamos o maior programa de cirurgias oftalmológicas da história de Sergipe, serão mais de seis mil procedimentos realizados em parceria com os municípios. Atualizamos o estoque de medicamentos e insumos, são avanços importantes construídos em equipe, disse.

Para o período junino, onde há riscos de queimaduras, Walter Pinheiro disse que sua equipe “elaborou um plano de contingência para os atendimentos durante os festejos juninos. O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), por exemplo, tem uma sala exclusiva para atender vítimas de queimaduras”.

– Também aumentamos o número de leitos para pacientes internados, de utilização não só para pacientes queimados, como enfermarias. Se a população precisar dos nossos serviços estaremos preparados, mas claro, a prevenção e a segurança no manuseio de fogos de artifício são essenciais para evitar acidentes graves, explicou Walter.

Para concluir, Walter Pinheiro disse que “a marca da nossa gestão é o diálogo, a gente vem se reunindo com as categorias dos servidores para ouvir as demandas, sugestões e vem discutindo com as categorias o piso da enfermagem, por exemplo”.