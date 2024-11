Atleta que disputava o Ironman é atropelada na Orla da Atalaia

Atleta que disputava o Ironman foi atropelada, na manhã deste domingo (24), na Orla da Atalaia em Aracaju. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Segundo ainda informaração da SMTT, A atleta foi socorrida e encaminhada para um hospital da capital. O estado de saúde dela não foi informado.

A SMTT informou que, antes do acidente o condutor do veículo havia perguntado se poderia fazer uma conversão no local e foi orientado que não era possível e como deveria proceder. No entanto, ele transpôs o bloqueio e acabou atingindo a ciclista transversalmente. Após o registro da ocorrência, o carro que estava com o licenciamento vencido foi guinchado.

A Polícia Militar disse que o caso será investigado para identificar se o veículo era conduzido pelo proprietário ou um terceiro.

Com um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, o Ironman 70.3, que acontece em Aracaju, vai classificar 45 atletas para o Ironman 70.3 World Championship 2024, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025.