Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão começa nesta terça-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), dá início nesta terça-feira, 24 de junho, à abertura da etapa classificatória do Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão. O evento, que é um dos principais atrativos do calendário junino do estado, acontecerá até o dia 30 de junho, no Complexo Cultural Gonzagão, que acaba de ser revitalizado.

Ao todo, 24 quadrilhas juninas, de diversas cidades sergipanas, participam da disputa, que celebra a cultura popular e fortalece o movimento junino no ‘país do forró’. Três grupos avançam a cada chave para as semifinais, marcadas para os dias 28 e 29 de junho. A grande final será realizada no dia 30.

No primeiro dia de apresentações, o público poderá acompanhar, a partir das 20h, as performances das quadrilhas Asa Branca (Simão Dias), Meu Xamego (Tobias Barreto), Unidos em Arrasta Pé (Lagarto), Forró do Milho (Rosário do Catete), Meu Xodó (São Cristóvão) e Unidos em Asa Branca (Aracaju).

Dinâmica do concurso

Assim como no concurso do Arranca Unha, a programação do Gonzagão acontece em sete dias. Na primeira etapa, as 24 quadrilhas estão distribuídas em quatro grupos, com até seis quadrilhas cada. Três de cada grupo avançam para as semifinais, totalizando 12 semifinalistas. Na fase semifinal, as quadrilhas classificadas são organizadas em duas chaves, das quais as seis melhores, conforme avaliação dos jurados, garantem vaga na grande final.

As campeãs do Arranca Unha e do Concurso do Gonzagão disputarão o título de Quadrilha Junina do País do Forró, em uma final especial no Barracão da Vila, na Vila do Forró, no dia 29 de julho. O grupo vencedor receberá um prêmio adicional de R$ 50 mil em reconhecimento ao talento do grupo e à tradição junina sergipana.

Revitalização do Gonzagão

Além da competição, o evento marca a entrega oficial das obras de revitalização do Complexo Cultural Gonzagão, que recebeu investimento superior a R$ 2 milhões. As melhorias incluem novas intervenções de acessibilidade, paisagismo, reformas estruturais, sistema acústico e novas intervenções artísticas que valorizam a cultura popular sergipana.

Ordem de apresentação das etapas classificatórias do concurso Gonzagão:

24 de junho, às 20h:

Asa Branca (Simão Dias)

Meu Xamego (Tobias Barreto)

Unidos em Arrasta Pé (Lagarto)

Forró do Milho (Rosário do Catete)

Meu Xodó (São Cristóvão)

Unidos em Asa Branca (Aracaju)

25 de junho, às 20h:

Assum Preto (Aracaju)

Meu Sertão (Riachuelo)

Cangaceiros da Boa (Japaratuba)

Rosa Dourada (Aracaju)

Rala Rala (Maruim)

Século XX (Aracaju)

26 de junho, às 20h:

Flor do Sertão (Poço Verde)

Pioneiros da Roça (Aracaju)

Pisa na Brasa (Indiaroba)

Amor Caipira (Capela)

Balanço do Nordeste (Umbaúba)

Raio da Silibrina (Lagarto)

27 de junho, às 20h:

Todos em Asa Branca (Estância)

Encanto do Matuto (N.Sra. do Socorro)

Balança Mais Não Cai (Itabaiana)

Chapéu de Couro (Aracaju)

Festa na Roça (Itaporanga)

Xodó da Vila (Aracaju)