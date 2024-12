Fábio Mitidieri e bancada parlamentar de Sergipe discutem captação de recursos federais para incrementar o desenvolvimento do Estado

O Senado Federal recebeu nesta terça-feira, 3, uma reunião estratégica entre o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e a bancada parlamentar do estado, composta pelos senadores e deputados federais sergipanos. O encontro teve como foco a captação de recursos do orçamento federal de 2025 por meio de emendas.

Acompanhado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o governador apresentou as prioridades para o próximo ano, com destaque para projetos que abrangem saúde, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento socioeconômico. A pauta também abordou estratégias para garantir que os recursos sejam destinados de forma eficiente, atendendo às principais demandas da população sergipana.

Entre os pontos discutidos estão iniciativas como o fortalecimento do sistema de saúde, a expansão da infraestrutura hídrica no sertão e projetos voltados à melhoria da segurança alimentar. As propostas integram o Portfólio de Projetos Estratégicos do Governo de Sergipe, que traz detalhadamente as demandas prioritárias e orientações técnicas para a alocação das emendas parlamentares.

Fábio reforçou a necessidade de articulação conjunta entre os poderes Executivo e Legislativo para assegurar recursos que impactem positivamente a vida dos sergipanos. “É fundamental que estejamos alinhados para otimizar as oportunidades de desenvolvimento para Sergipe. Apresentamos nosso planejamento com esse intuito e contamos com o diálogo e o comprometimento de todos os parlamentares nesta missão”, destacou o governador.

Para Jorginho, a expectativa é que o diálogo fortaleça o planejamento orçamentário do Estado. “Esperamos consolidar, a partir deste primeiro encontro com foco em 2025, a parceria entre os representantes sergipanos em Brasília e o governo estadual de olho no desenvolvimento de projetos e ações importantíssimas do governo”, reforçou.

Participaram da reunião os senadores Alessandro Vieira (MDB), Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT), e os deputados federais Ícaro de Valmir (PL), Fábio Reis (PSD), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Thiago de Joaldo (PP), Katarina Feitoza (PSD) e João Daniel (PT). Os deputados federais Yandra Moura (União Brasil) e Rodrigo Valadares (União Brasil) estavam em viagem e não puderam participar do encontro, mas também acompanham a discussão.

Ações prioritárias

Fábio Mitidieri destacou aos parlamentares os projetos Opera Sergipe, Prato do Povo e a Adutora do Leite como prioritários para a destinação de recursos. Segundo ele, tratam-se de três ações estratégicas do governo de Sergipe para promover saúde, segurança alimentar e desenvolvimento regional.

O programa Opera Sergipe visa reduzir as filas de espera por cirurgias eletivas, tendo realizado mais de 20 mil procedimentos de média e alta complexidade em um ano.

O Prato do Povo combate a insegurança alimentar ao distribuir refeições completas e balanceadas para famílias vulneráveis em 21 municípios, com mais 8 em fase de implementação do programa, priorizando inscritos no Cadastro Único.

A Adutora do Leite representa um avanço na infraestrutura hídrica e agropecuária, levando água do Rio São Francisco ao alto sertão, beneficiando produtores locais e dobrando a capacidade leiteira da região, consolidada como a segunda maior produtividade do Brasil.

Portfólio de projetos

O Portfólio de Projetos Estratégicos do Governo de Sergipe é uma ferramenta abrangente e planejada para orientar a captação e aplicação de recursos federais em áreas prioritárias do estado. Dividido em eixos temáticos, o documento apresenta mais de 80 iniciativas que abrangem saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Cada projeto é detalhado com justificativas técnicas, valores estimados, impactos esperados e informações para a destinação de emendas parlamentares.

Alinhado ao Planejamento Estratégico do governo, o documento reflete o compromisso com a eficiência e a transparência na gestão pública, fortalecendo a parceria com parlamentares para assegurar investimentos que promovam qualidade de vida e desenvolvimento sustentável em Sergipe.

Avanços sociais e econômicos

Fábio apresentou demandas do Estado aos deputados e senadores, informando os avanços sociais e econômicos já conquistados em um ano e 11 meses de gestão e a necessidade de continuidade. Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste e, de acordo como o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o que mais reduziu a criminalidade violenta no Brasil, com 22,9% de diminuição dos casos de homicídio. Pela projeção dos especialistas, em 2024 o estado voltará a atingir bons resultados e, apenas no tocante aos homicídios, há previsão de queda evidenciada pela redução de 29,8% nos casos deste crime entre os meses de janeiro a setembro de 2003 (379 casos) e de 2024 (266).

Os índices da Segurança inclusive foram um dos responsáveis por Sergipe conquistar neste ano o título de estado com melhor qualidade de vida no Nordeste, sendo 10º estado no ranking nacional. O levantamento inédito, divulgado pelo O Globo, aplicou o Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população a partir de dados oficiais, e considerou três dimensões principais: necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar, e oportunidades.

Com relação às oportunidades geradas no estado, Fábio citou ainda a política de geração de emprego que tem avançado mês a mês. Segundo os últimos dados divulgados pela pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Sergipe registrou crescimento de 26,8% no saldo de empregos no período de janeiro a outubro de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O estado atingiu o maior estoque de empregos da história, com 342.990 trabalhadores ativos no mercado de trabalho formal.

Entre as conquistas do estado, o chefe do Executivo estadual lembrou ainda que uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) de Rodovias 2024 apontou Sergipe como o 3º estado no ranking nacional e 1º no Nordeste quando avaliadas as condições das rodovias classificadas como “Ótimo”. Somente em 2024, foram mais de R$ 121 milhões investidos na duplicação e restauração de rodovias.