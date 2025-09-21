Gasolina comum no Centro de Aracaju tem preços de R$ 6,62 a R$ 7,04.

O Procon Aracaju divulgou uma pesquisa comparativa de preços dos combustíveis. O levantamento foi feito em 43 postos localizados nas zonas Norte e Sul, além do Centro e Zona de Expansão da capital sergipana, entre os dias 17 e 18 deste mês.

Segundo o Procon, foram analisados preços do litro do diesel S10, etanol, gasolina comum, gasolina aditivada e GNV. Os fiscais também avaliaram os valores cobrados ao consumidor no pagamento feito no crédito e também à vista. Foi constatado que não houve variação significativa.

O preço do diesel S10 variou de R$ 5,74 a R$ 6,59. Já o etanol, de R$ 4,90 a R$ 4,99. A gasolina comum foi encontrada no valor de R$ 6,62 o litro, sendo o maior preço R$ 7,04. A gasolina aditivada está custando entre R$ 6,62 e R$ 7,04. O GNV variou de R$ 4,69 a R$ 4,99.

Ainda de acordo com os dados divulgados sexta-feira (19), a maior variação da gasolina comum foi registrada no Centro de Aracaju, de R$ 6,62 a R$ 7,04.

Na Zona Norte, o valor ficou em torno de R$ 6,62. Na Zona Sul, os valores são semelhantes, com destaque para postos da Atalaia e Coroa do Meio. Na Zona de Expansão, a gasolina comum está dentro da média, mas com o GNV R$ 4,99. (G1)