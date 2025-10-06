Justiça determina apreensão de cinco trios elétricos em Itabaiana

Na tarde desta segunda-feira (6), a Justiça determinou a apreensão de cinco trios elétricos pertencentes à empresa “Milton Som”, conhecida no ramo de eventos em Itabaiana, no agreste sergipano. A decisão foi resultado de um processo movido pela empresa HCE-1, que cobra dívidas não pagas referentes a contratos firmados com a “Milton Som”.

Entre os equipamentos apreendidos estão dois trios de pequeno porte e três de grande porte, incluindo o famoso HCE-1, originalmente da cidade de Simão Dias.

As polícias Civil e Militar apenas cumpriram os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, recolhendo os trios que estavam em posse da empresa. A ação transcorreu de forma pacífica, e os veículos foram levados para um pátio autorizado, onde permanecerão sob responsabilidade do Judiciário até a conclusão do processo.

A empresa “Milton Som” ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, que repercute fortemente no setor de eventos e micaretas sergipanas, já que os trios apreendidos são presença marcante em grandes festas populares do estado.