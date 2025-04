Nova Aracaju: SMTT completa 100 dias com avanços concretos para a mobilidade urbana e ações no trânsito de Aracaju

Informe publicitário

Nesses 100 primeiros dias da gestão municipal, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) trouxe diversas melhorias e benefícios para a população aracajuana. Logo no início do ano, a prefeita Emília Corrêa anunciou o congelamento da tarifa do transporte público coletivo em Aracaju e Região Metropolitana, que permaneceu no valor de R$ 4,50. A medida, emitida pelo Conselho Administrativo da SMTT, anulou o reajuste anunciado pela gestão anterior, que elevaria o valor para R$ 5,00.

Esta iniciativa trouxe um impacto positivo para os usuários do transporte coletivo, que sem o ajuste realizado pela antiga gestão, tiveram mais economia com a mobilidade urbana. À época, a prefeita Emília explicou também que, além do congelamento da tarifa, ficou estabelecido que o subsídio pago pela prefeitura às empresas de ônibus teria como prioridade os salários dos trabalhadores.

Além de manter o preço da passagem, no mês de março a gestão municipal anunciou que cerca de 160 ônibus seriam retirados do sistema de transporte público, em cumprimento ao Decreto Municipal 8.042/2025, que estabelece que apenas veículos com até 12 anos de vida útil podem operar no serviço. Isso levou a uma renovação de aproximadamente 30% da frota, levando à população veículos mais modernos e com melhores condições de uso e de qualidade.

Os usuários do transporte coletivo de Aracaju aprovaram a medida. A auxiliar de cozinha, Samara Eduarda disse que essa medida é muito acertada. “Tem alguns ônibus que estão bem desgastados também, principalmente os da linha 002 que é ‘só Jesus na causa’ dos ônibus. Muitos estão bem velhinhos, faz até medo de algumas pessoas se machucarem por causa de que o ônibus está bastante desgastado dentro e eu acho que seria melhor para a população, melhor para todo mundo, se for o ônibus elétrico”.

Consórcio Metropolitano

Com o congelamento da tarifa, a prefeita Emília Corrêa, em uma das suas primeiras ações de governo, também anulou a licitação do transporte coletivo metropolitano que havia sido realizada pela gestão anterior. A decisão foi tomada após o Ministério Público de Sergipe (MP/SE) ter denunciado a presença de irregularidades e ter entrado com ação pela suspensão do certame. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) também havia recomendado, por unanimidade, a anulação do processo.

“Essa licitação vai ser anulada, mas com responsabilidade, com compromisso de no prazo de seis meses após esse procedimento realizarmos um novo processo licitatório. E, vamos dar um prazo de 60 dias para que as empresas, esses três lotes que estão aí atualmente, se reestruturem, se reequilibrem, para que não gerem nenhum tipo de problema para a população”, disse a prefeita Emília à época.

Ônibus elétricos

Em seu compromisso com a população aracajuana e concretizando as ações previstas em seu Plano de Governo, a prefeita Emília Corrêa trouxe para a capital sergipana, no mês de janeiro, o primeiro ônibus elétrico destinado à avaliação e aprovação da população.

O ônibus escolhido para circular pelo município foi o modelo elétrico Azure A12 BR, de 12 metros, fabricado pela TEVX Higer, uma das maiores montadoras de ônibus elétricos do mundo. Com zero emissão de gases de efeito estufa, esse modelo oferece baixo ruído e transporta até 76 passageiros com total conforto e segurança, e possui autonomia média de 300 quilômetros com uma única recarga, que pode ser potencializada em até 30% pelo seu sistema de freios regenerativos. Conta ainda com um conjunto de baterias de 385 kWh recarregável em até 2,5 horas. Ele rodou durante um mês pela cidade, em diversas linhas, e foi prontamente aprovado pela população.

Usuária do transporte público, a auxiliar administrativa Gilvania Sales, elogiou a iniciativa da prefeitura. “Isso vai trazer dignidade para a gente. Afinal, pagamos uma passagem cara e enfrentamos ônibus velhos. Mas, pelo que estou vendo, isso é uma verdadeira mudança. Cheguei cedo justamente para ver essa inovação, essa transformação. Com esse novo modelo, vamos poder trabalhar com mais disposição e, quando voltarmos para casa, também chegaremos mais descansados”, destacou.

Uma nova fase de testes com ônibus elétrico no sistema de transporte público da cidade teve início nesta quarta-feira, 9. O veículo em avaliação é o modelo Ative Integral 100%, produzido pela fabricante brasileira Marcopolo, que começará a circular esta semana em diferentes linhas, sendo operado alternadamente pelas empresas Viação Atalaia e Modelo.

Com autonomia de até 250 km por recarga e capacidade para transportar até 80 passageiros, o ônibus será testado por um período de 30 dias, sendo 15 dias com a Viação Atalaia e os outros 15 com a Modelo, em itinerários que abrangem todas as regiões da capital. O modelo conta com diversas inovações, como piso baixo para facilitar o acesso, ar-condicionado, espaço reservado para pessoas com deficiência, carregadores USB e operação silenciosa.

Renovação da frota

O sucesso e a aprovação do ônibus elétrico, por parte da população, respaldaram a gestão municipal, que enviou um Projeto de Lei à Câmara Municipal de Aracaju visando a autorização para a contratação de um crédito de até R$ 161 milhões para a aquisição de 30 ônibus elétricos e a implantação da infraestrutura necessária, incluindo carregadores, uma usina de energia solar, terminal elétrico exclusivo e melhorias na rede elétrica da cidade.

O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 25 de março, e a prefeita Emília Corrêa sancionou, no dia 1º de abril, a Lei nº 6.146/2025, que aprova a contratação do financiamento.

Ainda dentro da renovação da frota, o município de Aracaju foi incluído no novo PAC, do Governo Federal, e com recursos em torno de R$ 100 mil, irá adquirir mais 100 novos ônibus modelo Euro 6, que são movidos a combustão. A aquisição desses novos veículos está prevista para o segundo semestre deste ano.

Mais conforto no transporte público

Em seu compromisso com a população e concretizando as ações previstas em seu Plano de Governo, a prefeita Emília Corrêa trouxe para a capital sergipana, no mês de março, 10 dez ônibus equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e carregador USB. Ao todo, foram disponibilizados cinco veículos zero quilômetro da Viação Atalaia e mais cinco seminovos da empresa Modelo. Com isso, dentro dos 100 primeiros dias de governo, a gestão municipal começou a trazer a modernização da frota, proporcionando um transporte coletivo de qualidade para os cidadãos. Os veículos também possuem câmbio automático, sistema de bloqueio de portas, câmera de segurança, bilhetagem eletrônica avançada entre outros recursos.

A renovação da frota levou à retirada da Viação Progresso, que já não atendia mais à regra de circular com ônibus com até 12 anos de fabricação, e cujos veículos já se apresentavam sucateados. A empresa foi substituída pela RS Transportes, que já começou a operar, inicialmente, com 10 ônibus. A RS Transportes sinalizou que irá absorver os trabalhadores da Viação Progresso, garantindo a continuidade dos empregos no setor.

Patinetes elétricos

Ainda dentro dos primeiros 100 dias de gestão, a Prefeitura de Aracaju mais uma vez inovou e trouxe para os cidadãos um novo modal. Em parceria com a empresa Jet, a cidade recebeu 600 patinetes elétricos. A iniciativa foi realizada através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), e a novidade tem sido bastante utilizada pelos aracajuanos, tanto para o lazer quanto para a micromobilidade.

Os patinetes são equipados com suporte e entrada para carregar o celular, sistema de GPS e desenvolvem uma velocidade máxima de 20 km por hora. Para utilizar, o usuário deve baixar o aplicativo da Jet, escanear o QR Code e começar o passeio, que custa R$ 0,25 centavos por minuto das 5h às 8h da manhã, e R$ 0,39 centavos o resto do dia. Aos sábados e domingos o valor é de R$ 0,69 centavos por minuto. Por enquanto foram instalados 162 pontos espalhados pela Orla da Atalaia, e o usuário pode, ao finalizar o passeio, entregar o patinete em qualquer um desses locais.

A representante de atendimento Alana Santos Figueirôa, 26, conta que aprovou a novidade: “Estou utilizando os patinetes desde ontem e estou achando ótimo, muito bom e muito confortável, e aqui no ambiente da Orla da Atalaia fica perfeito para a gente passear. Está sendo uma experiência maravilhosa. Os patinetes são bastante seguros, tanto para andar, quanto também na questão da entrega ”, disse.

A empresa Jet atendeu a uma solicitação da Prefeitura de Aracaju e está ofertando um curso gratuito para as pessoas que desejam aprender a utilizar corretamente os novos patinetes elétricos. As aulas acontecem todos os sábados, das 10h às 14h, no Mirante da 13 de Julho, onde as pessoas têm a oportunidade de aprender mais sobre a condução segura dos patinetes.

Durante o curso há patinetes desbloqueados para as pessoas poderem praticar. Os instrutores da Jet passam orientações sobre as regras de utilização. Há, também, demonstrações práticas do uso correto, prática de equilíbrio entre cones, orientações sobre estacionamento nas estações, entre outras dicas.

Para o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, esta iniciativa contribui para um uso consciente do equipamento. “As aulas que acontecendo no Mirante da 13 de julho oportuniza às pessoas a oportunidade de praticar e aprender a utilizar esse novo modal de forma adequada”, disse.

Bicicletas elétricas

Para além dos patinetes elétricos, a Prefeitura de Aracaju trouxe também 150 bicicletas elétricas de pedal assistido, também em parceria com a Jet, empresa que operacionaliza os equipamentos, e não gera custos ao município. A SMTT realizará fiscalizações constantes para garantir o uso correto e seguro dos novos instrumentos. As bicicletas elétricas de pedal assistido não possuem acelerador. O ciclista, ao pedalar, aciona o motor que, automaticamente, impulsiona a bicicleta, tornando o movimento mais leve e confortável, principalmente em subidas. Esses equipamentos cobrem praticamente toda a cidade, permitindo deslocamentos desde a Praia do Viral até o Porto D’Antas, limite com o município de Nossa Senhora do Socorro.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, ressaltou a inovação trazida para a cidade. “As bicicletas de pedal assistido são mais uma inovação que a prefeita Emília trouxe para melhorar a mobilidade urbana. Os moradores e turistas poderão utilizar as bicicletas, seja para trabalho, lazer ou turismo. A Prefeitura de Aracaju está, de fato, trazendo qualidade de vida para o aracajuano”, concluiu.

Trânsito e mobilidade urbana

Uma mudança importante realizada no trânsito e na mobilidade urbana foi o tráfego de veículos no corredor exclusivo de ônibus da avenida Hermes Fontes, que desde o dia 17 de fevereiro passou a funcionar apenas nos horários de pico, de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h. Fora desses períodos, a faixa passou a ser preferencial e, nos fins de semana, está liberada para todos os veículos.

Outra intervenção importante foi na avenida Euclides Figueiredo, no bairro Santos Dumont, onde a SMTT de Aracaju implantou uma nova sinalização e colocou semáforos no cruzamento com a avenida Benjamin Constant, que havia sido entregue pela última gestão sem nenhuma sinalização.

A gestão municipal, por meio da SMTT, elaborou um projeto básico de adaptações para solucionar questões de mobilidade urbana na avenida Perimetral Oeste, localizada no Conjunto Bugio. Por se tratar de uma obra contratada e alterada na gestão anterior, qualquer modificação no projeto original depende de análise e autorização do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição financiadora da obra.

O projeto foi enviado à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), com as alterações necessárias para a melhoria da mobilidade urbana no local, e a Seplog dará continuidade às tratativas junto ao BID. Enquanto isso, a SMTT segue atuando de forma contínua para garantir a organização do trânsito no local, minimizando impactos para a população.

Dentro do projeto de engenharia de trânsito da SMTT, a diretoria de Planejamento e Sistemas realizou diversas ações importantes nesses 100 primeiros dias. Foi realizada a coleta de dados e fluxo de veículos em seis trechos críticos de congestionamento. Além disso, a SMTT realizou a implantação ou repintura da sinalização horizontal em 245 locais; e implantação, substituição ou reparo em placas de sinalização vertical em 275 localidades. Também foi feita a substituição de seis semáforos; implantação de três novos semáforos e duas reprogramações do tempo semafórico.

“O plano de 100, no caso do trânsito de transporte, é um plano muito difícil de se cumprir. Nós fizemos aqui um trabalho hercúleo para tentar atingir as metas que foram traçadas e oferecidas à prefeita. Nesses três meses já dá para perceber o quanto nós fizemos e estamos dispostos a fazer ainda mais”, finaliza Nelson.