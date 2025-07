Seis meses de gestão: Prefeitura de Aracaju avança no cuidado com as pessoas nas áreas da saúde, educação e assistência

Informe publicitário

A prefeita Emília Corrêa completa seis meses à frente da Prefeitura de Aracaju com ações concretas em áreas sensíveis como saúde, educação, assistência social, habitação e meio ambiente. Desde o início do mandato, em janeiro de 2025, a administração municipal tem se dedicado a garantir políticas públicas inclusivas, a ampliação da participação popular nas decisões e o fortalecimento da infraestrutura dos serviços básicos, promovendo transformações que já impactam positivamente a vida de quem mora em Aracaju.

Ao fazer um balanço dos seis primeiros meses de sua gestão, a prefeita destaca os avanços nessas áreas, além do acolhimento e a entrega de resultados para a população.

“Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. E esse cuidado não pode acontecer sem garantir que os serviços cheguem para aqueles que mais precisam, e estes tem que ser executados com qualidade. Em seis meses, mostramos que é possível fazer diferente, com escuta, inclusão e responsabilidade. Eu falo sempre que gosto de ser instrumento para uma realidade melhor. E as mudanças já estão acontecendo para que possamos transformar Aracaju numa cidade cada vez mais justa e humana para todos”, destacou a prefeita.

No campo da saúde, apenas nos seis primeiros meses, foram assinadas as ordens de serviço das novas Unidades de Saúde da Família João Bezerra (Areia Branca), Humberto Mourão (São Conrado) e Renato Mazze Lucas (Soledade). Também houve a entrega da unidade pediátrica do Hospital Fernando Franco, além da convocação de 255 novos profissionais da saúde. A gestão ampliou o programa “Academias da Cidade” e incorporou a telemedicina como ferramenta de diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, iniciou o pagamento do piso salarial dos enfermeiros pelo Hospital Nestor Piva.

A unidade pediátrica Dra. Glória Tereza Lima Batista Lopes, recém-inaugurada no Hospital Fernando Franco, foi um dos marcos da gestão da prefeita Emília Corrêa. Durante o ato de inauguração, a agente de saúde Thaisa Lopes destacou o acolhimento e a qualidade do atendimento.

“Espero que essas melhorias continuem. A gestão está fazendo um bom trabalho e torço para que siga assim, porque nossas crianças precisam de cuidado, de um pouco mais de atenção. Onde elas estavam antes era um pouco apertado, e aqui o espaço é mais amplo”, relatou Thaisa.

Já na área da educação, ações de melhoria na infraestrutura da rede municipal de ensino, assim como de valorização profissional foram colocadas em prática.

A Prefeitura convocou 175 aprovados no concurso público de 2024 e eliminou o limite de idade para ingresso no magistério municipal. Foram investidos mais de R$ 90 milhões na ampliação e reforma de escolas e creches em bairros como Industrial, São Conrado, Soledade, Atalaia, Cidade Nova e 17 de Março, ampliando o acesso e melhorando o ambiente escolar.

Aprovada no concurso público da Semed, a professora de Pedagogia Liliane Gomes da Silva será uma das docentes do quadro efetivo da Educação de Aracaju. Ela destacou a celeridade na convocação dos aprovados.

“Quando vi a lista dos aprovados, eu não imaginei que seria tão rápido. Estava esperando para o final do ano, mas fiquei impressionada com a rapidez e a seriedade com que tudo foi organizado. Estou muito feliz, porque esta convocação veio, neste momento, de uma maneira tão rápida”, celebrou.

Nos campos da Assistência Social e Habitação, a gestão municipal avançou com a entrega de novas moradias, reparos em unidades de atendimento social, além da ampliação dos canais de participação popular na elaboração das ações que devem constar no Orçamento do município.

Na política habitacional, um dos maiores avanços foi a entrega de 244 novas moradias com qualidade superior, sendo implementada a arborização, iniciativa que não constava no projeto inicial, no Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, no bairro 17 de Março, com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Com esse marco, a capital alcançou o total de 1.316 moradias entregues, fruto de um investimento superior a R$ 124 milhões, oriundos do FGTS e da contrapartida municipal.

Entre os novos moradores, a dona de casa Carla Graziele comemorou a conquista. “Estou muito feliz e realizada. Esperei 13 anos e fui contemplada.

Essa casa traz tudo o que buscamos: tranquilidade, segurança e dignidade para cuidar dos nossos filhos”, disse.

A Prefeitura de Aracaju também realizou em 2025 uma série de audiências públicas para a construção participativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os encontros ocorreram em bairros como Lamarão e Santa Maria, com o objetivo de ouvir as demandas da população e definir as prioridades da cidade. Além das audiências presenciais, a gestão também disponibilizou uma consulta pública virtual, ampliando a participação popular no planejamento orçamentário.

Morador do Lamarão, Manuel Messias valorizou o diálogo aberto com a população. “É muito importante ouvir a opinião dos moradores sobre as melhorias para o bairro. Ninguém quer mais o bem da comunidade do que quem vive aqui. Isso ajuda a administração a escolher ações que realmente atendam aos anseios da população”, afirmou.

Na área da assistência social, a Prefeitura criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Além disso, promoveu o projeto Cras Itinerante, que levou os serviços do Centro de Referência da Assistência Social para mais perto das comunidades, incluindo atendimentos como Cadastro Único, BPC, PAIF, além de oficinas e atividades culturais. Também foram feitos reparos emergenciais em quatro unidades: Cras Carlos Fernandes, Cras Maria José Menezes, Creas João de Deus e no Abrigo Acolher.

Oito conferências municipais foram realizadas. A dos Direitos da Pessoa Idosa, de Segurança Alimentar e Nutricional, de Promoção da Igualdade Racial, das Cidades, da Saúde e do Meio Ambiente. Aconteceu ainda a conferência de Política para Mulheres, que estava há muitos anos sem ser realizada, e a primeira conferência municipal LGBTQIAPN+.

A estrutura administrativa também foi modernizada. A Prefeitura criou a Secretaria da Mulher, de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Cultura, além de reestruturar a Secretaria de Articulação Política.

Ainda durante esses seis meses, foi feito o plantio de árvores pela cidade em iniciativa que integra o Plano Municipal de Arborização Urbana, que foi elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), com o compromisso de trazer melhorias para a qualidade de vida da população de Aracaju.

Com uma atuação marcada pela escuta ativa da população, investimentos estratégicos e políticas públicas voltadas à inclusão, a gestão da prefeita Emília Corrêa encerra o primeiro semestre de 2025 projetando um cenário de continuidade e fortalecimento das ações que buscam tornar Aracaju uma cidade mais justa, acessível e sustentável para todos.

Fotos: Karla Tavares