Tem início julgamento de facções que comandavam o tráfico em Aracaju

Teve inicio na tarde desta quarta-feira (14), na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa, sessão do Tribunal de Júri acerca de tentativa de homicídio.

A motivação do crime está pautada na briga entre as facções que comandavam o tráfico na região que envolviam os bairros Coqueiral, Porto Dantas, Bairro Industrial, Japãozinho e Ponta da Asa, zona norte de Aracaju.

Toda a investigação foi realizada por uma força-tarefa nacional e as prisões foram efetuadas por um núcleo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Os acusados foram presos em operação da Polícia Civil em 26 de junho de 2017. Foram levados a Júri Popular os acusados: Amon Pedro dos Santos; Anderson Ferreira Santos ( que encontra-se foragido); Bruno Santos de Araújo; Denisson Max Jesus Santos; Edson dos Santos Nascimento; Jorge José dos Santos Neto; Júlio César Santana de Jesus; Rodrigo Augusto dos Santos e Yuri Thierry Santos Bomfim.

O júri está previsto para se estender entre as próximas horas e pode se prolongar até esta quinta-feira, 15.