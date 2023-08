A Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP) tem o prazer de anunciar o 1° Encontro de Obras Públicas e Habitação Social de Sergipe, um evento inovador que reunirá especialistas, autoridades e profissionais do setor para discutir temas cruciais para o desenvolvimento do estado e do país.

Programação:

Dia 10 de Agosto:

– 19h: Abertura com o Ministro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

– 19h30: A ATUAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DA HABITAÇÃO com o Deputado Federal Fernando Marangoni (União-SP).

– 20h15: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA — 2023 com Inês Magalhães, Vice-Presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal.

– 21h00: ENCERRAMENTO.

Dia 11 de Agosto – Sexta-feira – MANHÃ

– 08:00 HORAS – CREDENCIAMENTO

– 08:30 HORAS – A NOVA LEI DE LICITAÇÃO – AVANÇOS E SUGESTÕES DE MELHORIA (Prováveis emendas à Nova Lei de Licitações)

– Dr. Fábio José da Silva – Controlador Interno do TCE/SE; Especialista em Direito Administrativo e Licitações

– 09:20 HORAS – DEBATE

– 09:50 HORAS – COFFEE BREAK

– 10:20 HORAS – OS ACÓRDÃOS DO TCU E O IMPACTO NAS OBRAS PARALISADAS – Ministro Vital do Rêgo Filho – Ministro do TCU, José Eduardo Guidi – Eng. Consultor. Especialista em Obras Públicas

– 11:30 HORAS – DEBATE

– 12:00 HORAS – INTERVALO PARA ALMOÇO

Dia 11 de Agosto – Sexta-Feira – Tarde

– 13:30 HORAS – MINHA CASA MINHA VIDA – NORMATIVAS ATUAIS

Iran Menezes – Caixa Econômica Federal – Sergipe

– 14:20 HORAS – DEBATE

– 14:50 HORAS – APRESENTAÇÃO DE CASES – PROGRAMA CASA MACAPÁ

Alfredo Eduardo Santos – Assessor Especial da COHAB-SP – Programa Casa Macapá

Silvino Dal Bó – Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção – Programa Casa Macapá

Ricardo Vasconcelos – Presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju – Plano Diretor de Aracaju

– 16:30 HORAS – PERGUNTAS

– 17:00 HORAS – ENCERRAMENTO COM COQUETEL E APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA

Realização:

– Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas – (ASEOPP)

Apoio:

– Clube de Engenharia de Sergipe

– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

– Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe

– Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

– Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea

– SEBRAE

Patrocínio:

– Banese

– Celi

Para mais informações e inscrições, por favor, visite o site oficial do evento ou entre em contato com a organização.

https://www.sympla.com.br/evento/i-encontro-de-obras-publicas-e-habitacao-social-de-sergipe/2080244?share_id=copiarlink

