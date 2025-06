’12º Desapegou! Fashion Day’ acontece neste fim de semana em Aracaju

Evento com acesso gratuito será realizado nos dias 7 e 8 de junho no Shopping Jardins

Na semana em que o mundo celebra o Dia do Meio Ambiente, o Shopping Jardins conecta o universo da moda à economia circular e recebe o ’12º Desapegou! Fashion Day’ em Aracaju (SE). A edição junina acontecerá neste fim de semana e estará aberta ao público no sábado, 7 de junho, das 10h às 22h, e no domingo, 8 de junho, das 14h às 20h. O evento terá acesso gratuito e será realizado em frente ao Café São Braz, próximo à Portaria A e ao restaurante Tio Armênio.

No local, estarão reunidos roupas, calçados, bolsas e acessórios de grandes marcas e em perfeito estado de conservação. Os itens serão comercializados a preços a partir de R$20, convidando o público a exercitar o upcycling e dar um novo uso a peças que não fazem mais sentido para outras pessoas.

As organizadoras do evento, Amanda Maria e Marina Conde, destacam que o brechó irá oferecer oportunidades ao consumidor que busca looks perfeitos para curtir os festejos juninos. “Temos uma curadoria rigorosa para garantir a qualidade dos produtos”, ressalta Amanda Maria. “As peças são únicas, então é importante que os clientes não deixem para última hora”, pontua Marina Conde.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação