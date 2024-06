Saúde: Neste 18 de junho é o Dia Mundial do Câncer de Rim

Data foi instituída para chamar a atenção da população sobre a doença, que já está entre os 13 tipos de câncer que mais acometem os brasileiros, principalmente homens com idade entre 50 e 70 anos.

Hoje, 18 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Câncer de Rim, o terceiro mais frequente tipo de câncer do aparelho geniturinário, e responsável por cerca de 3% dos cânceres urológicos registrados no país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). No Brasil, conforme levantamento das autoridades em saúde, o câncer de rim já está entre os 13 tipos mais frequentes, e em 2020 acometeu cerca de 12 mil pessoas, causando a morte de quatro mil delas.

É um tipo de neoplasia que acomete mais pessoas do sexo masculino, com uma proporção de 1,5 (homem) : 1(mulher), principalmente na faixa etária entre 50 e 70 anos de idade. Embora os fatores exatos que causam o surgimento da doença ainda sejam desconhecidos, sabe-se que o hábito de fumar seria um dos principais fatores.

Além do tabagismo, também corroboram para o surgimento da neoplasia: histórico familiar; hipertensão; paciente submetido à hemodiálise; ser portador da doença de Von Hippel-Lindau, um problema genético raro caracterizado pela formação de tumores muito vascularizados em diferentes partes do corpo; e obesidade.

Estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostrou que no ano de 2018, dos R$ 3,4 bilhões gastos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com tratamento oncológico, R$ 1,4 bilhão, portanto, 41,1% do total, foram destinados a terapias contra cânceres diretamente associados ao excesso de peso, como tumores malignos de mama, intestino grosso, endométrio, rim e outros dez tipos.

O médico urologista Rodrigo Tonin, membro titular da SBU, explica que devido à importância do tema, a entidade está realizando nacionalmente, durante todo o mês de junho, uma campanha para esclarecer sobre a doença e alertar a população sobre a necessidade de se consultar com urologista, bem como de fazer exames urológicos periódicos, pois o câncer de rim é uma doença silenciosa na fase inicial, na maioria dos casos.

“Além do mais, precisamos lembrar do papel fundamental que os rins possuem para a saúde do ser humano, pois são eles quem filtram o sangue retirando as impurezas, mantêm o equilíbrio hidroelétrico do corpo, controlam a quantidade de líquidos no organismo, regulam a pressão arterial, produzem e liberam hormônios, e produzem urina”, salienta Rodrigo Tonin, urologista especialista em doenças do rim, da próstata, vasectomia e implantes hormonais.

E uma notícia alentadora, segundo Rodrigo Tonin, é o fato deste tipo de câncer ter alto índice de cura, acima de 90%, quando diagnosticado na fase inicial. Por ter entre os fatores de surgimento o tabagismo e a obesidade, o médico urologista reforça a orientação de que é necessária a adoção de uma rotina de vida saudável, com alimentação balanceada e prática regular de atividade física.

Sintomatologia

Embora silencioso nas fases iniciais, o câncer de rim é detectado por meio de exames de imagem e de sangue. Quando em estado mais avançado, o paciente pode apresentar sangramento na urina; febre; dor lombar; inchaço abdominal, nas pernas e pés; perda de peso rápida e sem causa aparente; e cansaço.

Foto assessoria

Por Andréa Moura