1º edição do Festival Estadual de Ciência reúne 64 trabalhos artísticos-científicos

O evento contou com a participação de 60 escolas estaduais que apresentaram projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2024

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) realizou, nesta sexta-feira, 21, o 1º Festival Estadual de Ciência, Tecnologia, Cultura e Empreendedorismo (Festa). O evento ocorreu no Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde 60 escolas estaduais apresentaram 64 projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2024 pelas instituições educacionais estaduais com recursos do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais – Projetos (Profin).

O objetivo principal da mostra é estimular a formação e a produção científica e cultural dos estudantes da rede estadual, inserindo-os no contexto da iniciação científica, da mediação e produção cultural, nas diferentes áreas do conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias

Alguns projetos

Os estudantes do Centro de Excelência Dr. João de Melo Prado, em Divina Pastora, desenvolveram o projeto sobre segurança alimentar para crianças e adolescentes em idade escolar. A pesquisa foi desenvolvida nas disciplinas de promoção e proteção de direitos e comunidades de números, simples e parcial.

A aluna Emanuelle Suzane, que participa do projeto, ressaltou que eventos como esse são necessários para adquirir mais conhecimento no campo acadêmico. “É muito importante estarmos aqui mostrando o nosso projeto e também adquirindo conhecimento, não só apresentando, mas também buscando em outros ambientes, em alunos que estão presentes, apresentando os seus resultados que foram feitos durante suas pesquisas”, ressalta a estudante.

Trazendo a cultura indiarobense, os alunos Ana Beatriz, Yudson Oliveira e Roberta Tavares trouxeram o projeto ‘Carroceata Junina’ desenvolvido no Colégio Estadual Dionízio Machado, em Indiaroba. O projeto busca resgatar e promover a cultura das carroças enfeitadas tradicionais no período junino do município. “O foco principal é reacender a memória cultural da cidade e fomentar o sentimento de pertencimento entre os alunos e a população”, explica a aluna Ana Beatriz.

Durante o festival, as 60 escolas que estavam presentes tiveram a oportunidade de apresentar projetos científicos, apresentações artísticas e poemas. Nos projetos científicos estavam as áreas de sustentabilidade, robótica, literatura e jogos, todos eles com recursos disponibilizados pela Seed, por meio do Profin. São quase R$ 6 milhões investidos, divididos em projetos escolares (R$ 2.450.000,00), projetos competições R$ (R$ 2.282.551.09) e projetos especiais (R$ 935.000,00).

Gestores e professores que desenvolveram juntamente com os alunos os mais diversos projetos também estiveram presentes na exposição.

O Colégio Estadual General Calazans, em Nossa Senhora das Dores, apresentou ao Festa os projetos ‘Saúde e Qualidade de Vida’ e ‘Africanidade no Brasil’. O diretor da escola, Raul Santana, conta como esses momentos são propícios para os alunos. “Esses festivais são importantes tanto para a nossa comunidade escolar como para nossos alunos por podermos propiciar para eles esse momento de interação e troca de conhecimentos, além de mostrarmos os resultados positivos dos investimentos feitos na educação sergipana”, comentou.

Sobre o Festa

A 1ª edição do Festival Estadual de Ciência, Tecnologia, Cultura e Empreendedorismo (Festa) foi um sucesso entre os alunos e professores. O evento contribuiu para a inclusão social e cultural dos estudantes, proporcionando a eles esse momento de convivência e troca de conhecimentos com outros projetos realizados dentro da educação pública sergipana.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enfatizou a importância do festival. “Esse evento de hoje é muito importante porque mostra esse trabalho que vai além da sala de aula, da pesquisa. É uma feira de cultura, ciência, tecnologia, tudo aquilo que o aluno da escola pública sergipana trabalha, além do currículo oficial, daquilo que é básico, daquilo que é exigido”, colocou.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC