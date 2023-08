1º Educa NE: evento de educação e inovação será em Sergipe

O evento acontecerá no dia 15 de setembro, no Vidam Hotel Aracaju, com objetivo de trazer soluções educacionais para as escolas do Nordeste

O futuro da educação no Nordeste ganha uma nova perspectiva com a chegada do Educa NE, um evento pioneiro na região que acontecerá pela primeira vez, no dia 15 de setembro, no Vidam Hotel Aracaju, e promete ser a ponte para conectar mantenedores, gestores, coordenadores, educadores à inovação tecnológica no cenário educacional. O objetivo do encontro é trazer soluções educacionais e fortalecer a transformação digital das escolas privadas do Nordeste, visando elevar o reconhecimento das instituições nordestinas na esfera nacional.

Idealizado pela Geedu, Quantum e Neurometa, startups reconhecidas no setor educacional, o Educa NE proporcionará um ambiente dinâmico repleto de palestras, painéis e oportunidades de networking exclusivas, reunindo os principais atores do setor educacional das escolas privadas dos nove estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para fazer sua inscrição e participar do Educa NE, é só clicar no link https://educane.com.br/#ingresso . Lá, também é possível conferir toda a programação com palestrantes e outros detalhes do evento.

Programação 1º Educa NE

A programação do Educa NE foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas específicas de inovação e tecnologia na educação. Através de uma curadoria minuciosa, o evento oferecerá conteúdos práticos e exclusivos que ajudarão os participantes a enfrentarem os desafios atuais da educação. Sendo assim, o evento contará com a participação de palestrantes renomados no campo educacional e tecnológico, promovendo discussões enriquecedoras e inspiradoras.

Grace Franco – Diretora Executiva e especialista em Estratégias de Comunicação no Nordeste TV Atalaia | Vc Vahle

Josevanda Franco – Secretária de Educação e Presidente da Undime | Nossa Senhora do Socorro – SE

Dra. Luiza Monteiro – Mentora em Comunicação Profissional | Universidade Federal de São Paulo (USP)

Leo Gmeiner – Conselheiro Bett Brasil | Founder da School Guardian | Professor da FIAP | School Guardian

Lucas de Andrade – Presidente da Associação Sergipana de Startups | CEO da Engplay

Daiana Joice – CEO da Geedu, startup que oferece plataforma de ensino inovadora e disruptiva

Wellington Machado – CEO e fundador da Quantum, startup pioneira em soluções tecnológicas para o setor educacional

Elias Vasconcelos – CEO da Neurometa, startup voltada a oferecer assistência psicológica, conectando os melhores psicólogos do Brasil, de forma rápida e acessível

Destaque na Educação

Com mais de 2 milhões de estudantes matriculados na rede privada, correspondendo a 30% dos alunos em todo o país, a região Nordeste se destaca como um polo de relevância no setor educacional brasileiro. O Educa NE visa direcionar as energias e a expertise das instituições de ensino da região para o desenvolvimento e transformação da educação básica por meio da inovação e tecnologia.

O quê: 1ª edição Educa NE

Quando: 15 de setembro de 2023

Horário: 08h às 18h

Local: Vidam Hotel Aracaju (Rua Dr. Bezerra de Menezes, 40 – Atalaia)

Site para inscrição: https://educane.com.br/#ingresso

Fonte assessoria