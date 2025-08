26ª edição da Copa Brasil de Kart chega ao seu final neste sábado em Aracaju

A 26ª edição da Copa Brasil de Kart ainda não acabou, mas já vai deixando saudades. Neste sábado (2), o Kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na bela Orla de Atalaia, em Aracaju, conhecerá os últimos campeões de 2025 com nove títulos em jogo no Grupo 2 da competição.

A programação terá início às 10h20, com a solenidade de abertura e as Finais na sequência. Estarão em disputa os títulos das categorias Mini, Novato, Sênior AM X30, F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado.

A entrada para o público acompanhar a decisão é gratuita. As corridas também serão transmitidas ao vivo no Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart).

Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a 26ª edição da Copa Brasil tem a parceria da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) e, desde a semana passada, quando as disputas começaram com 11 categorias no Grupo 1, reuniu pilotos de todo o país, somando um total de 265 inscrições.

Nesta sexta-feira (1), penúltimo dia do evento, os pilotos vão para a pista para duas corridas classificatórias, que definirão os grids das Finais.

Na quinta-feira (31), aconteceram as tomadas de tempos e as poles ficaram com Beppe Askerbo (Grand SS), Euvaldo Luz (Sênior 60+), José Cabanas (Novato), Hercules Cunha (Sênior AM X-30), Murilo Dominguez (Mini), Olin Galli (OKN Master), João Pedro Pereira (F4 Júnior), Alan Synthes (Super Sênior) e Gui Figueiredo (F4 Graduado).

Veja os resultados completos no link: https://cronoelo.com.br/?fname=inc_resu&caid=273&etid=2

Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (Copa Brasil e Brasileiro de Kart) contam com o patrocínio do Banco BRB, o ‘Patrocinador Máster do Automobilismo Brasileiro’ e MG Pneus.

Martins Assessoria de Comunicação