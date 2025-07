26ª edição da Copa Brasil de Kart começa em Aracaju com mais de 250 inscrições

Os motores já estão roncando no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE), na disputa da 26ª Copa Brasil de Kart, segundo maior evento do kartismo nacional e organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Nesta quinta-feira (24), os pilotos já foram para a pista para os primeiros treinos livres.

Com 251 inscrições confirmadas até o momento, a disputa começa com 12 categorias no Grupo 1, que já definirá seus campeões neste domingo (27). Estarão na briga pelos títulos os pilotos da Mirim, Cadete, F4, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior / 60+, Shifter Graduado, Shifter Sênior, Shifter Super Sênior, OK N Júnior e OK N.

Na próxima semana, entre 29 e 2 de agosto, será a vez do Grupo 2, com mais dez categorias: Mini, Novato, Sênior AM X30, Sênior Pro X30, F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado.

As classificatórias e Finais dos dois grupos poderão ser acompanhadas ao vivo no Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart). Também haverá transmissão das disputas pelos títulos na TV Aperipê (Canal 6.1 Sergipe). Para quem quiser acompanhar de pertinho os grandes duelos, a entrada do público no kartódromo é gratuita.

Entre os inscritos, estão os dois principais vencedores do evento: André Nicastro, maior campeão da Copa com 10 títulos e 11 vezes campeão do Brasileiro de Kart, estará nas categorias OK N Master e Shifter Graduado. E Olin Galli, nove vezes campeão da Copa e recordista do Brasileiro com 15 títulos, estará na OK N, OK N Master e Shifter Graduado.

Prova de que o kart é um esporte para todas as idades, a 26ª edição da Copa Brasil conta uma diferença de 60 anos, entre o piloto mais velho no evento (o baiano Carlos Henrique Soares, de 67 anos, que disputará as categorias Sênior 60+ e F4 Sênior 60+) e o mais jovem (o capixaba Miguel Emerick, de 7 anos, que estará na Mirim).

Na categoria Cadete, duas jovens pilotas prometem representar muito bem as mulheres na pista: a paraibana Nicolle Campos e a goiana Marina Brandão, de apenas 10 anos, estão na disputa do Grupo 1.

Já a federação sergipana contará com 22 inscrições no evento, com pilotos que lutam para fazer bonito em “casa”. Entre eles, está Guilherme Figueiredo, que corre na F4 Graduado. Ele é o atual campeão da Copa nesta categoria e vai em busca do bicampeonato.

Além de grandes pilotos e muita disputa, a 26ª edição da Copa Brasil também apresenta uma novidade nos eventos nacionais, com a estreia dos motores OK N. A mudança é uma importante evolução implantada pela gestão do presidente da CBA Giovanni Guerra, possibilitando que os pilotos do Brasil possam utilizar os equipamentos mais modernos e que já são usados nos principais eventos do mundo, como o Europeu e Mundial.

Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart da CBA, agradeceu todo empenho da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), liderada pelo presidente Kennedy Fonseca, por todo o trabalho realizado para a disputa do evento deste ano.

“Estamos muito felizes por voltarmos a Aracaju, um dos kartódromos mais bonitos do Brasil, num dos lugares mais belos do país. A pista já contava com uma boa estrutura, mas a FSA se empenhou em melhorar ainda mais, tanto na área de segurança, quanto na recepção aos pilotos e equipes. Gostaria de agradecer todo o empenho do Kennedy e todo o seu time, que se dedicaram ao máximo para a realização de mais uma Copa aqui”, ressaltou Carcasci.

“Em 2022, tivemos 247 inscrições e ficamos muito felizes por superar este número agora. Tenho certeza de que serão duas semanas de muitas disputas, celebrações e que o kartismo brasileiro poderá sair daqui ainda mais fortalecido”, completou o presidente da CNK.

O Kartódromo Emerson Fittipaldi, que homenageia um dos maiores pilotos brasileiros e bicampeão da Fórmula 1, conta com uma pista com 1,360 km de extensão, que foi inaugurada há 20 anos ao lado da bela praia de Atalaia.

Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (Copa Brasil e Brasileiro de Kart) contam com o patrocínio do Banco BRB, o ‘Patrocinador Máster do Automobilismo Brasileiro’ e MG Pneus.

Transmissão ao vivo

https://www.youtube.com/@cba_kart

Martins Assessoria de Comunicação