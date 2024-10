2º Simulado Online do Pré-Universitário inicia nesta segunda

Com a aproximação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2024, programadas para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) abriu o link de acesso para os candidatos ao Enem 2024 responderem ao Segundo Simulado Online do Pré-Uni. O acesso poderá ser feito gratuitamente pelo link, onde estão disponibilizadas 40 questões com temáticas voltadas para o exame nacional, selecionadas pela equipe do Pré.

De acordo com a coordenadora do Pré-Universitário da Seduc, Gisele Pádua, ao se aproximarem da reta final de estudos, os alunos devem ficar em alerta quanto ao estado emocional, já que todos tiveram um ano para se prepararem, agora é somente revisar os conteúdos.

“Estamos entrando na reta final de estudos. Os candidatos ao Enem devem ficar calmos. Todas as atividades ofertadas por nós foram pensadas por técnicos gabaritados em exames nacionais. É ter confiança, reduzir a ansiedade e o estresse antes da prova, que terão bons resultados”, afirma Gisele Pádua.

Quanto ao simulado, a coordenadora explica que estará disponível de 7 a 26 de outubro, de forma gratuita, com acesso fácil para todos aqueles que desejam responder às questões e obter um relatório de acertos, uma vez que a “pontuação geral é apresentada após o envio e o relatório de acertos e erros é compartilhado no e-mail informado pelo estudante”.

Mais atividades

A maratona de estudos para o Enem da rede pública estadual de ensino continua no dia 19 de outubro com a realização do ‘Treinando com Pesos’, que trará conteúdos específicos por áreas de conhecimento no Youtube da Educação. No dia 1º de novembro acontecerá a tradicional Revisão Final, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, considerada uma das maiores do gênero do país.

Além dos mais de 4 mil matriculados nos polos do Pré-Uni, também estão estrategicamente na mira das atividades da Seduc os alunos dos 3ºs anos do ensino médio, que vêm se preparando intensamente por seus professores, que têm priorizado os temas mais recorrentes no Enem e aplicado simulados regulares, as oficinas de redações e as atividades específicas para as áreas do conhecimento com material gratuito distribuído pelo Governo de Sergipe. O objetivo é desenvolver as competências e habilidades alinhadas com a matriz de referência do exame, garantindo que os estudantes estejam aptos a enfrentar as provas.

Nos dias 14 e 21 de setembro, a Seduc realizou dois simulados presenciais, que atendeu a mais de 10 mil estudantes da rede pública e do Pré-Uni. Além disso, em 27 de setembro, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de uma revisão inédita em 2024: uma “tardezinha” com foco em repertório sociocultural. Esta atividade teve o intuito de aprimorar a capacidade de escrita dos alunos, auxiliando-os no alcance das notas desejadas na redação do Enem.

Foto: Ascom /Seduc