4 equipes classificadas para a final da Olimpíada Nacional em História

Quatro equipes da rede pública estadual de Sergipe foram classificadas para a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que saiu a lista de classificados para a fase final da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), na qual constam quatro equipes de alunos de escolas da rede pública estadual de ensino de Sergipe. Foram classificadas duas equipes do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, uma equipe da Escola Estadual José Carvalho Déda e uma equipe do Colégio Estadual Fausto Cardoso. Também foi qualificada uma equipe do Instituto Federal de Sergipe, campus Lagarto. Os classificados participarão da fase final presencial, que acontecerá no dia 24 de agosto na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas, no estado de São Paulo.

No Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, as duas equipes classificadas intensificaram o estudo do material bibliográfico com o tema da olimpíada. Na preparação para participar das primeiras fases da ONHB, os alunos do colégio participaram de uma oficina no Arquivo Público Estadual de Sergipe, desenvolvida durante a Semana Nacional de Arquivos. A oficina teve o objetivo de ensinar as regras da paleografia, que é a ciência que estuda as escritas antigas, além de transcrever um documento que foi selecionado pela olimpíada.

Na Escola Estadual José Carvalho Déda, a equipe classificada realizou encontros semanais, além da orientação do estudo das questões sobre técnicas de escrita e argumentação, considerando que a fase final da olimpíada cobra essas competências.

No Colégio Estadual Fausto Cardoso, houve reuniões virtuais e presenciais, aos sábados. As aulas foram voltadas para a discussão de questões e tarefas obtendo mais informações com base em ponderações do professor orientador.

A embaixadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil, professora Adinagruber da Conceição Lima, ressaltou como são importantes a participação e o esforço dos alunos e professores. “É uma forma diferente de ensinar história. A olimpíada é composta de desafios, e os alunos gostam de competição, além de ser uma aprendizagem muito grande”, destacou.

A competição é composta de seis fases virtuais e uma presencial. As equipes são formadas por três alunos e um professor de história da escola do grupo. As fases duram uma semana, e são realizadas tarefas que envolvem uma participação mais ativa dos alunos. Este ano houve a separação de equipes por níveis, ou seja, as equipes formadas por alunos do ensino médio e as equipes compostas por alunos do ensino fundamental.

A Olimpíada Brasileira em História do Brasil é uma olimpíada de conhecimento elaborada pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, e foi criada com o objetivo de promover o campo de ciências humanas, sendo uma atividade que estimula o conhecimento, estudo e envolve os participantes no desafio. As provas apresentam questões de múltipla escolha, e os conteúdos enfocam e analisam temas de história do Brasil, geografia, literatura, arqueologia, urbanismo e atualidades. Esse tipo de prova faz com que os alunos e professores tenham a oportunidade de discutir temas que na maioria das vezes não são abordados em sala de aula.

Fonte e foto ascom Seduc