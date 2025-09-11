44% dos pacientes com diabetes tipo 2 desconhecem diagnóstico, aponta estudo

Pesquisa global revela falhas no controle da doença e reforça necessidade de ampliar estratégias de prevenção

Um estudo publicado na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology aponta que 44% das pessoas com diabetes tipo 2 no mundo desconhecem o diagnóstico ou não recebem tratamento adequado. A pesquisa, conduzida pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), da Universidade de Washington, analisou dados de 204 países e territórios entre 2000 e 2023. O diabetes tipo 2 é uma condição crônica caracterizada pela resistência do corpo à insulina, o que eleva a glicose no sangue. Sem diagnóstico precoce ou controle adequado, pode provocar complicações cardiovasculares, renais, oculares e neurológicas.

Entre os pacientes diagnosticados, 91% fazem uso de medicamentos, mas apenas 42% conseguem manter os níveis de glicemia controlados. Na prática, isso significa que somente 21% da população mundial com a doença vive em condição estável. O dado reforça o alerta para a chamada “doença silenciosa”, que muitas vezes só apresenta sintomas em fases avançadas, quando já há danos significativos ao organismo.

Para a biomédica Viviane Lins, coordenadora da clínica Doutor DM2 Diabetes Aracaju, única rede de clínicas do Brasil especializada em diabetes tipo 2 e pré-diabetes, os sinais de alerta incluem sede constante, boca seca, aumento da frequência urinária, visão turva e fome excessiva. “O caráter silencioso do diabetes faz com que, quando os sintomas aparecem, o organismo já esteja comprometido”, explica.

Além da predisposição genética, Viviane ressalta que fatores como estresse, sono de má qualidade, sedentarismo e alimentação inadequada também favorecem o desenvolvimento da doença. “Já atendemos pacientes que apresentavam o que chamamos de diabetes emocional. A pessoa se alimentava bem, praticava atividade física, mas a ansiedade e o estresse desregulavam o metabolismo”, acrescenta.

Prevenção e diagnóstico

Na avaliação da especialista, ampliar o diagnóstico precoce e fortalecer a prevenção depende de três eixos principais: educação em saúde, incentivo à mudança de hábitos e acompanhamento contínuo.

“É preciso conscientizar a população sobre os sinais da doença, estimular o autocuidado com alimentação e atividade física, além de manter consultas regulares. O caminho não é apenas tratar os sintomas, mas atuar na raiz do problema”, destaca.

Tratamento multidisciplinar

Na prática clínica, a Doutor DM2 Diabetes adota um modelo de cuidado integral. O tratamento reúne consultas, exames periódicos, reeducação alimentar e suplementação, aliados a práticas complementares como ozonioterapia e biomagnetismo. O trabalho inclui ainda apoio nutricional e emocional, com foco na melhoria da alimentação e na gestão do estresse — fatores essenciais para o controle da doença.

Segundo Viviane, esse acompanhamento multidisciplinar permite que cerca de 85% dos pacientes alcancem remissão parcial ou total. “O paciente é tratado de forma individualizada, olhando para todas as dimensões da saúde. Isso reduz a dependência de medicamentos e devolve qualidade de vida”, afirma.

O acompanhamento é feito de forma progressiva, respeitando a condição clínica de cada pessoa. “Durante o processo, os pacientes não interrompem os medicamentos de imediato. À medida que os exames laboratoriais apontam melhora dos índices, a equipe pode sugerir ao médico responsável a redução gradual das medicações, sempre de forma segura e monitorada”, explica.

Sobre a Doutor DM2 Diabetes

A Doutor DM2 Diabetes é a única rede de clínicas do Brasil especializada no tratamento, cuidado e orientação de pessoas com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Fundada pelas sócias Patrícia Oliveira e Cibelly Cordeiro, a rede oferece um protocolo exclusivo, inovador e humanizado, que busca não apenas controlar a doença, mas alcançar sua remissão, com foco em terapias naturais, reeducação alimentar e estilo de vida saudável — reduzindo a dependência de medicamentos.

Com mais de 40 unidades em 12 estados, a Doutor DM2 Diabetes se tornou referência nacional em seu segmento.

