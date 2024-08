IFS Abre Editais para Novas Vagas em Educação à Distância

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou dois editais significativos para a contratação de profissionais na área de Educação a Distância (EaD), oferecendo oportunidades para professores e tutores. Ambos os contratos são para cadastro reserva e terão vigência inicial de um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano, conforme necessidade.

Edital para Professor de Educação à Distância

O edital destinado à contratação de professores requer que os candidatos sejam docentes permanentes e efetivos do IFS e devem ter pelo menos um ano de experiência no magistério do ensino superior. Além disso, é necessário ter licenciatura em qualquer área do conhecimento e pós-graduação stricto sensu na área de Educação.

Os profissionais selecionados terão a responsabilidade de coordenar e ministrar disciplinas na modalidade EaD, desenvolver materiais didáticos, avaliar o desempenho dos alunos e participar na formulação de metodologias de ensino a distância. Para se inscrever, os candidatos devem enviar um e-mail para uab@ifs.edu.br contendo documentos digitalizados em formato PDF, conforme as especificações do edital, incluindo formulário de inscrição, comprovantes de vínculo e diplomas. As inscrições para o cargo de professor serão recebidas até o dia 16 de setembro.

Edital para Tutor de Educação à Distância

O segundo edital é voltado para a seleção de tutores para os cursos de EaD do IFS. Os requisitos para a função incluem experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, disponibilidade de 20 horas semanais e licenciatura em qualquer área do conhecimento. Os candidatos também devem ter acesso à internet em casa e conhecimentos básicos de informática, incluindo o pacote Windows Office e navegadores web. A nacionalidade brasileira é um pré-requisito, ou, para estrangeiros, um visto temporário ou permanente.

Os tutores serão responsáveis por mediar a comunicação entre professores e alunos, apoiar o desenvolvimento das atividades docentes, acompanhar o progresso dos alunos, colaborar na avaliação e participar de atividades de capacitação oferecidas pela instituição. As inscrições devem também ser realizadas exclusivamente por e-mail para www.ifs.edu.br/editais-ead/editais-ead-2024-2.html, com o envio de documentos digitalizados em PDF, conforme detalhado no edital. As inscrições também vão até 16 de setembro.

Detalhes das Inscrições

Para o cargo de tutor, os documentos a serem enviados incluem: Formulário de inscrição preenchido; Diplomas de graduação e maior titulação; Comprovantes de experiência docente e em EaD., além de declaração de disponibilidade de horário.

Já pra os professores, os documentos exigidos são: Formulário de inscrição devidamente preenchido; Comprovante de vínculo com o IFS; Diplomas e comprovantes de experiência docente; bem como declaração de disponibilidade de horário e documentos de atuação em outras redes de ensino, se aplicável.

Os candidatos selecionados para ambos os cargos deverão cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, com a coordenação dos horários a ser feita diretamente com o Departamento de Educação a Distância do IFS.

Esses editais representam uma importante oportunidade para profissionais com interesse em contribuir para a educação a distância, um campo em constante crescimento e evolução. Para mais informações, os candidatos devem consultar os editais completos e acompanhar as publicações oficiais do IFS.

Ascom IFS