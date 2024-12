Montanha-russa e pista de patinação no gelo garantem diversão

A Vila do Natal Iluminado 2024, na Orla da Atalaia, inicia programação nesta sexta-feira, 13, e segue até o dia 5 de janeiro de 2025, oferecendo atrações para toda a família. A grande novidade deste ano é a montanha-russa, que se soma à pista de patinação no gelo ampliada e à roda-girante, prometendo momentos de muita diversão e encantamento para os visitantes.

Montanha-russa

A montanha-russa conta com percurso de 1 minuto e 30 segundos, incluindo um looping e trechos em que os participantes ficam de ponta cabeça. A atração funcionará diariamente das 17h às 23h, com capacidade para 12 pessoas por vez, distribuídas em quatro carrinhos.

Para participar, é necessário ter altura mínima de 1,40 m, sendo proibido entrar com pets, comidas, bebidas e acessórios na cabeça. Por questões de segurança, a montanha-russa não é recomendada para pessoas com condições sensoriais ou de saúde que possam ser afetadas por estímulos intensos. O acesso será organizado por fila.

Pista de patinação

A pista de patinação no gelo retorna ainda maior, com 300 metros quadrados – o dobro do tamanho do ano passado –, oferecendo diversão redobrada para crianças e adultos. Com entrada rotativa e capacidade para até 40 pessoas, simultaneamente, as sessões terão duração de 10 minutos.

Crianças a partir de 5 anos podem participar, enquanto as de 2 a 4 anos poderão utilizar um carrinho especial. O uso de meias é obrigatório, e cadeiras de rodas também são permitidas na pista, caso a criança não caiba no carrinho. A atração funcionará todos os dias, das 17h às 23h, e contará com arquibancadas para o público assistir às manobras dos patinadores. O acesso será organizado por fila.

Roda-gigante

Outro destaque é a tradicional roda-gigante, que oferece uma vista panorâmica da decoração natalina. Com 16 gôndolas que comportam até quatro pessoas cada, a atração tem capacidade para 60 participantes por rodada e também funcionará das 17h às 23h. Crianças de qualquer idade podem participar, desde que acompanhadas por um responsável. É proibido levar pets, comidas ou bebidas, além de ficar em pé nas gôndolas. O acesso será organizado por fila.

Mais diversão

Pela segundo ano, a Vila do Natal Iluminado 2024 contará com muitas outras opções de entretenimento, a exemplo da arena gamer, paradas natalinas, espaço multissensorial, apresentações artísticas, casa do Papai Noel, árvore de Natal de 20 metros, aquário de recreação e uma ampla praça de alimentação. A programação promete encantar turistas e visitantes com momentos mágicos para toda a família.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos