Zezinho Sobral é eleito presidente do Consed para o biênio 2025-2026

Sergipe fortalece representatividade no Brasil na liderança do Conselho Nacional dos Secretários da Educação

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) elegeu nessa sexta-feira, 14, a nova diretoria para o biênio 2025-2026. O secretário de Estado da Educação e vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, foi eleito presidente da entidade por aclamação. Ele sucede o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, que permaneceu à frente do Consed nos últimos quatro anos.

Sobral agradeceu a confiança dos pares e disse estar honrado com a nova missão. “Espero que esteja à altura, que eu seja capaz de atender as expectativas do conjunto e que isso possa acontecer com a participação e a ajuda de todos. Nós precisamos estar juntos. Eu não posso imaginar que irei fazer um trabalho isolado, por isso quero deixar muito claro para todos que a nossa proposta é uma proposta do coletivo do Consed”, afirmou.

Além do presidente, foram eleitos os vice-presidentes das regiões. Hélvia Paranaguá (DF) passará a ser a primeira vice-presidente, pela Região Centro-Oeste. A secretária do Rio Grande do Norte, Socorro Batista, será a segunda vice, pela Região Nordeste.

Já o secretário de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, foi eleito pela Região Sudeste e será o terceiro vice. A quarta vice será a secretária Sandra Casimiro, do Amapá, pela Região Norte. Já o secretário do Paraná, Roni Miranda, foi escolhido pelo fórum para ser o quinto vice-presidente, pela Região Sul.

Para a presidência do Conselho Fiscal foi eleito o secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher. Ao seu lado, estarão como membros titulares os secretários de Pernambuco, Gilson Monteiro Filho; e de Mato Grosso, Alan Porto. Como suplentes, estarão Fábio Vaz, de Tocantins; Aristides Cimadon, de Santa Catarina, e Manoel Calazans, Assessor Especial da Bahia.

Sobre o Consed

O Conselho Nacional de Secretários de Educação é uma associação fundada em 1986, que reúne as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.

Entre suas finalidades está a integração das redes estaduais de educação e a participação dos estados na construção das políticas nacionais, além da colaboração entre as unidades federativas.

Por meio da Agenda da Aprendizagem, que a cada dois anos elenca os temas prioritários de sua atuação, o conselho também se organiza em Frentes de Trabalho. Nesses espaços, integrados por gestores e técnicos das redes, são discutidas soluções e compartilhadas boas práticas.

A pluralidade de ideias é uma das marcas do Consed e o objetivo comum de seus integrantes é a Educação Pública de Qualidade.

Sobre Zezinho Sobral

Natural de Laranjeiras (Sergipe), José Macedo Sobral é engenheiro agrônomo, advogado e gestor público. Exerceu o mandato de deputado estadual de 2019 a 2022, quando assumiu a liderança da base governista na Assembleia Legislativa. Em 2022, foi eleito vice-governador do estado de Sergipe.

Zezinho também foi diretor-presidente da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (Pronese), e passou pelas Secretarias de Estado do Trabalho, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Seagri). Foi secretário de Estado do Planejamento e Gestão, e secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Sergipe, além de secretário de Estado da Saúde e secretário de Estado da Inclusão e Assistência Social.

Tem experiência em gestão pública, conhece muito bem o funcionamento da administração, tem resultados nos 75 municípios sergipanos, cujas ações e experiências lhe credenciam para ser vice-governador e secretário da Educação.

Seu compromisso com a Educação vem desde os tempos de Assembleia Legislativa quando, enquanto Líder do Governo, defendeu diversas pautas voltadas destinadas ao fortalecimento da educação, destinou emendas impositivas para a compra de equipamentos para modernizar os laboratórios de informática de escolas, destinou emendas para a reforma e melhorias em unidades de ensino do interior. Defendeu o Projeto de Lei que criou o ICMS-Social e estabeleceu critérios para a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto pertencente aos municípios.

Ainda na Alese, defendeu a instituição do programa ‘Estudante Monitor’, que objetiva a oferta de bolsas de monitoria, cuja finalidade é combater a evasão escolar e potencializar o desempenho dos estudantes da rede pública estadual de ensino. Enquanto líder do governo na Alese, defendeu a inclusão digital dos professores da rede pública através do Projeto de Lei que garantiu R$ 40 milhões em equipamentos. Foi Zezinho Sobral que defendeu que a Alese aprovasse o programa de intercâmbio da rede estadual de ensino, o Sergipe no Mundo, que visa contribuir para uma formação cultural ampla do aluno, fazendo com que ele tenha contato com o estudo mais aprofundado dos idiomas de inglês e de espanhol.

Desde janeiro de 2023, como secretário de Estado da Educação, priorizou o diálogo e o engajamento com equipes de profissionais, alunos, pais e toda comunidade escolar para que a educação avance e alcance a todos os sergipanos.

Na gestão de Zezinho Sobral frente à pasta da Educação, Sergipe vive um novo cenário da educação pública, com a aplicabilidade de investimentos e ações que garantem e geram impactos positivos e concretos na qualidade do ensino e na transformação de vidas de mais de 140 mil estudantes e suas famílias. Um desses cenários é a modernização das escolas estaduais. Em 25 meses, já foram 64 obras entregues, entre escolas reformadas e quadras esportivas, com uma média de uma nova estrutura a cada 12 dias. Mais de 164 escolas já estão climatizadas e 70 avançam no processo de ampliação da carga elétrica para receber os aparelhos de ar-condicionado. A meta é ter todas as 318 escolas estaduais climatizadas até 2026.

A Educação pública sergipana também tem dado saltos inovadores como o programa Educação Nota 10, que premia alunos que se destacam olimpíadas e feiras científicas, professores e equipes. O programa Sergipe no Mundo tem realizado o sonho de levar estudantes para intercâmbio na Europa e América do Norte e, em 2025, ampliará para professores e técnicos. Sergipe já tem o Centro Estadual de Idiomas com aulas de inglês, espanhol e libras. A gestão criou o Cuidar-SE, ação de saúde e combate à pobreza menstrual com disponibilização de absorventes nas 318 escolas estaduais. O Acolher é o programa de Atenção Psicossocial e proporciona a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, garantindo acolhimento e cuidado com a saúde mental.

O ensino integral em Sergipe vem avançando. Em 2023, eram 72 unidades na modalidade e, hoje, conta com 109 centros de excelência na capital e no interior. Sergipe também tem se destacado na preparação para o Enem e teve a melhor média em redação do Brasil no ano de 2023. O Preuni, maior curso preparatório gratuito do Brasil, vem fazendo a diferença em 47 polos distribuídos por 32 municípios, democratizando o acesso ao ensino superior no estado. Paralelo a isso, a Educação Tecnológica e Profissional tem transformado vidas, dando aos jovens sergipanos condições de entrar no mercado de trabalho. Falando em tecnologia, o ano letivo de 2025 iniciou com o programa Conectados, ou seja, a distribuição de 71 mil tablets para alunos do ensino médio para uso exclusivamente pedagógico.

Na gestão de Zezinho Sobral foi lançado o Alfabetiza Sergipe, para que todos os sergipanos a partir dos 15 anos, adultos e idosos garantam sua autonomia e cidadania por meio da alfabetização. Já são mais de 3800 matriculados e as aulas iniciam neste mês de fevereiro. A gestão da Seed trabalha em regime de colaboração com os municípios por meio do Alfabetizar Pra Valer e do Ameei, que é a construção de 75 creches-escolas.

Sergipe tem camarão na merenda escolar nas 109 escolas integrais e produtos oriundos da agricultura familiar em todas as 318 escolas. São mais de 210 mil refeições diárias com cardápios equilibrados e adaptados à cultura alimentar do estado. Foi lançado em 2025 o programa Barriguinha Cheia, que é o acolhimento nutricional para os estudantes assim que entram na escola, antes do horário da merenda.

A inclusão escolar tem um carinho especial nas 131 salas de recursos multifuncionais e a presença de mais de 500 profissionais para atender estudantes com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista, além da educação bilíngue para surdos e o suporte a alunos com outras necessidades especiais.

Todos esses avanços são possíveis graças ao apoio dos diretores regionais de educação, da equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação, dos 318 diretores de escolas, equipes e, principalmente, os professores. A valorização dos professores é o eixo fundamental da solidificação do processo educacional com abertura de espaços de diálogo e muito respeito. Desde 2023, o Governo atendeu reivindicações históricas da categoria e, após 16 anos de congelamento, a carreira foi retomada. Sergipe supera o piso nacional.

O novo presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação é um gestor de diálogo, entendimento, eficiência e resultados, cujo foco é seguir buscando os avanços, superando os desafios e proporcionando soluções efetivas para fortalecer cada vez mais a educação pública de Sergipe e do Brasil.

Por Acacia Merici, com informações do Consed