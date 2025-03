PMA capacita profissionais para período de sazonalidade de doenças respiratórias

O outono traz consigo a sazonalidade das doenças respiratórias que acometem, principalmente crianças menores de dois anos. A Bronquiolite Viral Aguda (BVA) é a principal preocupação dos especialistas da área. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou uma capacitação para profissionais do Hospital Municipal Fernando Franco para aprimorar ainda mais a assistência.

Durante o treinamento, os profissionais foram expostos a situações que simulam casos reais e tiveram que apresentar as soluções para o atendimento. A secretária municipal da saúde, Débora Leite, esteve no treinamento e destacou a importância desse momento com os profissionais. “A sazonalidade nos visita todos os anos, e existem situações que não podem ter o aprendizado no momento da realização do atendimento, por isso esse trabalho de simulação de situações graves com os profissionais para que eles estejam preparados para atender nossas crianças e assim reduzirmos os dados de mortalidade infantil”, explicou a secretária.

Para a pediatra Danielle Moisés, os surtos de vírus sincicial respiratório e de bronquiolite são esperados principalmente no outono e inverno, e é imprescindível preparar para que o atendimento seja o mais adequado. “O objetivo é que todos os profissionais da assistência desde a Unidade Básica de Saúde até as urgências e emergências, estejam preparados. Passar as informações necessárias para que os profissionais enfrentem esse surto é totalmente necessário, de modo que os protocolos sejam unificados com o que há de mais seguro”, explicou.

O treinamento contou com a parceria da Universidade Tiradentes (Unit). O Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS) deu suporte para que o treinamento fosse realizado. “Nosso trabalho foi o de mediar o treinamento, desde o pré-operacional, durante e pós com certificação e dando suporte aos que participaram do curso. Nós acreditamos na formação continuada como ferramenta de aprimoramento da assistência à população”, informou Cristiane Costa Oliveira, coordenadora do CEPS.

