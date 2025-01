5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente acontece em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, promove a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, que acontecerá nesta sexta-feira, 24, ano auditório Padre Arnóbio, na Universidade Tiradentes. Aberto ao público, o evento tem como objetivo debater e propor ações concretas para o enfrentamento da emergência climática, além de eleger delegados que representarão a capital sergipana na etapa estadual.

A programação inclui um painel temático com o professor Alexandre Pinto, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que abordará as implicações da crise climática. Em seguida, haverá dinâmicas de discussão em grupos, organizadas em torno de temas-chave, como:

Mitigação e adaptação às mudanças climáticas;

Preparação para desastres naturais;

Justiça climática;

Transformação ecológica;

Governança e educação ambiental.

Os grupos apresentarão suas propostas, que serão analisadas em plenária. Ao final do encontro, serão escolhidas dez ações prioritárias para compor o plano estratégico de Aracaju e contribuir com a etapa estadual.

As inscrições podem ser realizadas de forma antecipada, por meio da plataforma AjuInteligente, ou presencialmente no local do evento.

A conferência é uma oportunidade para que a população participe ativamente da construção de soluções para os desafios climáticos e colabore com políticas públicas sustentáveis, reafirmando o compromisso de Aracaju com a preservação ambiental e a qualidade de vida.

