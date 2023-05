A Rede Primavera inicia os atendimentos em seu mais novo serviço

A Rede Primavera inicia os atendimentos em seu mais novo serviço, o Núcleo de Tratamento da Obesidade e Cirurgia Bariátrica situado na Clínica Primavera unidade Alameda das Árvores.

Você sabia que a obesidade está associada a mais de 160 doenças como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, gordura no fígado, ansiedade, depressão, entre outras? O Núcleo conta com um centro integrado que oferece tratamento multiprofissional em todas as esferas da obesidade, incluindo uma equipe especializada e integrada com atendimento em local único, facilitando o agendamento de consultas multiprofissionais e exames. Obesidade é uma doença e tem tratamento! Entre em contato conosco e marque uma consulta de avaliação através do telefone 98162-2838.