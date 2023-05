A UFS está entre as melhores universidades brasileiras

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) está entre as 59 universidades brasileiras mais bem ranqueadas na lista das 2 mil melhores do mundo, segundo segundo o levantamento feito pelo Center for World University Rankings (CWUR). Na classificação, a UFS ocupa a 40ª posição nacional, e é a 6ª melhor do Nordeste. O pró-reitor de Graduação, Dilton Maynard, entende que esse resultado reflete o esforço coletivo de quem constitui a comunidade acadêmica.

“Na semana em que a universidade comemora 55 anos, receber a notícia de que a UFS está em mais um ranking internacional com universidades que figuram excelência no mundo, é o reconhecimento de todo um trabalho e de toda uma história da nossa instituição no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão”, celebra o reitor Valter Santana.

A 23ª edição do ranking analisou mais de 20 mil instituições de ensino superior. A Universidade de Harvard (EUA), o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) e a Universidade de Stanford (EUA) estão no topo da lista no mundo.

“Esse é um motivo para comemorar. São diferentes rankings que nos avaliam e nós estamos conseguindo obter, em diferentes avaliações globais, ótimos resultados. Esse é o sinal de que estamos fazendo um trabalho em conjunto que dá como resultado qualidade e não apenas quantidade”, destaca o Pró-reitor de Graduação, Dilton Maynard.

Lucindo Quintans,pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, avalia a constância da UFS nesses levantamentos devido à qualidade de sua pesquisa, graduação, pós-graduação e extensão. Para ele, outros indicadores dignos de nota são um crescente número de seus pesquisadores que aparecem nas listas dos mais influentes da América Latina e do mundo, além de estar entre as instituições de ensino superior que mais depositam patentes no Brasil, e, ainda, ser uma das universidades brasileiras de maior visibilidade nas atividades voltadas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Todos esses fatos derivam de um planejamento estratégico bem elaborado, sucessivas gestões preocupadas com o monitoramento dos indicadores, com uma austera aplicação dos recursos públicos, sem negligenciar a observância dos valores basilares da instituição, tais como ser uma universidade pública, gratuita, inclusiva, plural, socialmente referenciada e de inconteste qualidade; torna inquestionável que ela vem avançando e sendo referência no Brasil e no mundo”, comemora.

Desafios

Apesar das dificuldades orçamentárias que a instituição enfrentou no ano passado, em decorrência dos cortes do Governo Federal, é importante destacar o empenho para dar continuidade ao padrão de excelência. “A UFS mostrou que, mesmo diante de problemas de investimento financeiro para manutenção da universidade, conseguimos manter a instituição dentro dos padrões de qualidade aferidos não só neste ranking, mas por outros que também recebemos destaque”, afirma o Pró-reitor de Graduação.

A melhoria da UFS nos indicadores deve-se ao progresso de ações na universidade diante dos desafios que surgem. “A cada ano a gente não só melhora nos indicadores agregados, mas também progredimos nos indicadores pontuais. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enade), por exemplo, mostram o crescimento contínuo dos cursos. Não é um crescimento esporádico, vem de longa data, de ações mais específicas, como o uso da ciência de dados, porque é importante quantificar o que a universidade faz”, pontua o superintendente de Indicadores de Desempenho (SIDI/UFS), Kleber Oliveira.

O CWUR

O Center for World University Ranking (CWUR) publica desde 2012 o ranking global de universidades que avalia a qualidade da educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e da pesquisa das universidades no mundo. Começando com as cem melhores universidades do mundo, desde 2019 o ranking passou a listar as 2 mil melhores entre quase vinte mil universidades, sendo hoje um dos grandes rankings acadêmicos de universidades globais.

Fonte: UFS