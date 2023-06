Abertura do Arraiá do Arranca Unha celebra a tradição da dança junina

Neste sábado, 3, o Centro de Criatividade em Sergipe foi tomado por sergipanos e turistas apaixonados por forró e dança, que lotaram o espaço para prestigiar a abertura do Arraiá do Arranca Unha, um dos mais importantes e tradicionais eventos culturais do estado. Realizado pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento é uma celebração à cultura nordestina e sergipana, com destaque para as icônicas quadrilhas.

A abertura do Arraiá contou com uma emocionante disputa entre os grupos de quadrilha Meu Xodó e Balança Mais Não Cai, que apresentaram enredos que exaltavam e retratavam elementos da cultura local. Ambos os grupos já garantiram lugar na grande final do evento, marcada para o dia 10 de junho.

Pascoal Maynard, diretor de política de cultura da Funcap, representando a presidente Antônia Amorosa, ressaltou a importância do Arraiá do Arranca Unha para Sergipe. “A gente visitar o Centro de Criatividade e encontra uma festa dessa enche os olhos, enche o coração de alegria muito grande. A energia do São João está voltando da melhor forma possível”, disse.

Os integrantes dos grupos de quadrilha apresentaram enredos que exaltavam e retratavam elementos da cultura nordestina e sergipana, expressos em cada passo de dança, música e trajes típicos.

O grupo de quadrilha Meu Xodó empolgou o público com a temática ‘Sertão de fome, seca e fé’, ficando em segundo lugar na disputa, enquanto o Balança Mais Não Cai, de Itabaiana, com 41 anos de tradição, levou o primeiro lugar ao apresentar um enredo baseado nas lendas das botijas, que encantou tanto o público quanto os jurados.

Elivânia Vieira, marcadora da Balança Mais Não Cai, demonstrou entusiasmo com a resultado: “Essa vitória nos deu ainda mais ânimo para chegar com tudo na grande final, mostrando o que a Balança tem de melhor, que é contagiar o público com alegria”, destacou.

Dentre os participantes do evento estava Maria Izabel, amante das quadrilhas, que descreveu a abertura como um encanto. “Todos os anos eu estou aqui, torcendo, vibrando e dançando muito forró, claro. Eu não tenho um grupo preferido, gosto de chegar aqui e ver o empenho de cada um, e esse ano eles vieram com tudo, já sei que será uma final maravilhosa”, afirmou.

A festividade prossegue neste domingo, 4, com apresentações e disputas entre os grupos Festa na Roça, Acenda a Fogueira, Poeirinha do Sertão, Flor do Sertão, Balanço do Nordeste e Unidos em Asa Branca, a partir das 19h, no Centro de Criatividade.

Foto ascom Funcap