ACDS apresentará fórmula de disputa do sergipano 2025

Nesta segunda – feira, 04, a diretoria da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS), reuniu-se para discutir uma fórmula a ser apresentada pela categoria durante a realização de arbitral para o campeonato sergipano de 2025, evento organizado pela Federação Sergipana dr Futebol (FSF).

Na oportunidade, após amplo debate, chegou ao consenso de proposta a ser apresentada.

Durante encontro, definiu – se, também, a data e o local para a realização da festa de confraternização. Que ocorrerá no dia 07 de Novembro no Sindicato dos Servidores da Alese (SindAlese) à partir das 11 h.

Durante a reunião, que ocorreu na sede da entidade no complexo da Arena Batistão, foi apresentada a realização de outro evento comemorativo. Que deverá ser anunciado nos próximos dias.

Vale frisar que à partir do dia 11 de Novembro, estará em aberto o período de renovação da credencial para 2025, com valor de R$ 140 reais até o dia 31 de Dezembro deste ano. Sendo que os associados que por ventura realizem a renovação até o dia 05 de Dezembro, estarão recebendo na festa de confraternização a nova carteira confeccionada.

Ações Anteriores

Neste ano, a ACDS realizou evento comemorativo aos 75 anos da entidade, com jogo no campo da AABB, para em seguida homenagear alguns ex-presidentes e cronistas esportivos, pelos relevantes serviços prestados. Culminou com o tradicional comes e bebes.

A diretoria colocou à disposição da categoria, uma camisa alusiva aos 75 anos da entidade no valor R$ 60,00, onde cerca de vinte cronistas adquiriram a sua.

Por: Elder Santos