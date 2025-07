Adema apreende aves silvestres criadas irregularmente na capital

Após receber denúncias de manutenção e comércio irregular de animais silvestres, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) realizou operação, nesta quinta-feira, 10, com o apoio da Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPAm), em cinco bairros da capital.

As denúncias foram referentes aos bairros Coroa do Meio, Farolândia, Santa Maria, Jabotiana e Centro. Ao todo, 13 aves silvestres de diversas espécies foram apreendidas e posteriormente encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) da Adema, mantido no Parque da Cidade, onde passarão por avaliação clínica dos veterinários.

A fiscal e bióloga da Adema, Aline Borba, explica o propósito de operações como essas. “Durante as abordagens, além da fiscalização, a equipe busca conscientizar a população sobre os problemas da criação irregular de animais silvestres, orientando ainda sobre os meios legais para sua aquisição e criação”, afirma.

Além disso, Aline alerta sobre os riscos de manter animais silvestres em cativeiro. “Manter animais silvestres de forma ilegal e em condições inadequadas traz sérios prejuízos não apenas para a saúde e bem-estar deles, mas também para a saúde pública e o equilíbrio ambiental”, destaca.

Caso identifique animais silvestres criados irregularmente, qualquer cidadão pode denunciar à Adema através do número (79) 3198-7152, das 7h às 13h, ou pelo e-mail denuncia@adema.se.gov.br. Também é possível denunciar à Companhia Independente de Polícia Ambiental pelo 190, e à Polícia Civil pelo 181.

Foto: Mariana Carvalho