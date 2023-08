ADUFS promove ação pela revogação imediata do Novo Ensino Médio

Diversas organizações sociais e sindicatos estão engajados no país pela imediata revogação do Novo Ensino Médio. Aqui em Sergipe, a ADUFS, entidade das professoras e dos professores da Universidade Federal de Sergipe, irá realizar uma série de atividades no dia 9, próxima quarta-feira, a partir das 8h da manhã com o intuito de fortalecer a pauta.

A ação contará com café da manhã, apresentação com a artista Patrícia Luz e exibição de documentário ‘Novo Ensino Médio’ do cineasta Carlos Pronzato, seguido de debate. A entidade faz o convite para a participação de toda a sociedade sergipana, no sentido de refletir e propor caminhos para uma educação pública de qualidade.

Entenda melhor os impactos do Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio (NEM) é um projeto que responde às necessidades de uma nova organização das relações de trabalho, cada vez mais precárias, flexíveis e subordinadas. Aprovada no governo de Michel Temer, em 2017, e implementada em 2022, a reforma traz graves consequências ao cenário da educação no Brasil.

Resultado de um processo de agravamento da crise no país e de governos de extrema-direita, no campo educacional, o NEM evidencia a reconfiguração do mundo do trabalho e o papel do Brasil nesta nova ordem.

Tida por educadoras, educadores, trabalhadoras e trabalhadores da educação como uma medida autoritária, uma vez que não foi discutida exaustivamente, tem apresentado diversos problemas, como a precarização do trabalho dos educadoras/es, a falta de formação para os professoras/es, aumento da privatização do ensino público por meio da EAD, e outros. Essas são algumas das razões para as ações que exigem a revogação acontecerem em todo o Brasil. Para Bartira Telles, dirigente da Adufs, são questionamentos que precisam ser respondidos.

“Quanto aos movimentos “REVOGA NEM”, o Ministério de Camilo Santana suspendeu o cronograma que previa a sua implantação nos estados. Por que não o Revogou? Que setores sustentam essa política nefasta? Por que essa política está sendo implementada? É importante nos encontrarmos para melhor entender a complexidade desta política”, frisou.

Veja a programação:

8h – Café com arte

A ADUFS oferece o café e você traz a sua poesia, conto, crônica para compartilhar com a gente!

11h30 às 13h30 – Apresentação com a artista Patrícia Luz no Hall da ADUFS .

19h – Exibição do documentário NEM ( Novo Ensino Médio): Um fracasso anunciado e debate com Carlos Pronzato. Cineasta, escritor, poeta, teatrólogo e ativista social, nascido na Argentina e residente no Brasil.

