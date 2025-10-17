O advogado Márcio Conrado confirmou sua inscrição no Quinto Constitucional do TJSE

O advogado Márcio Conrado oficializou nesta quarta-feira, 15 de outubro, sua inscrição no processo seletivo do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A nova etapa ocorre após a publicação do Edital nº 08/2025 pela OAB/SE, que reabriu o certame com regras atualizadas para ampliar a inclusão e a diversidade institucional.

Com uma trajetória consolidada de mais de duas décadas dedicadas à advocacia, Conrado reafirma seu propósito de contribuir para o fortalecimento da Justiça e da representatividade da classe dentro do Poder Judiciário.

“A advocacia me ensinou que a construção da Justiça é um exercício diário de escuta e empatia. O Quinto Constitucional é o espaço onde a voz dos advogados se faz presente, garantindo equilíbrio e legitimidade às decisões”, declarou o advogado.

O Quinto Constitucional, previsto na Constituição Federal, reserva um quinto das vagas nos tribunais aos representantes da advocacia e do Ministério Público. Essa norma tem como objetivo assegurar pluralidade e promover o diálogo entre diferentes funções essenciais à Justiça. Detalhes oficiais podem ser consultados no site do Conselho Nacional de Justiça

.

No TJSE, a vaga destinada à advocacia surgiu com a aposentadoria do desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, abrindo espaço para um novo representante da classe no tribunal.

Formação e trajetória de destaque

Doutor em Direito Constitucional e Mestre em Administração Pública pelo IDP, Conrado também é especialista em Direito Eleitoral, Direito Processual Civil, Direito Constitucional Processual e Direito Civil.

À frente do escritório VNC Advocacia, o advogado atua nas áreas Constitucional, Administrativo, Civil, Empresarial e Eleitoral, prestando consultoria a empresas, entidades de classe, hospitais, municípios e agentes públicos.

Conrado já exerceu funções relevantes no Tribunal de Justiça de Sergipe, foi Secretário de Assuntos Jurídicos de Itabaiana, presidente da Escola Superior de Advocacia e Conselheiro Estadual da OAB/SE.

É membro de importantes entidades jurídicas, como o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), a ABRADEP, o IDAS e o IDASAN, além de ter recebido distinções como o Voto de Louvor do TJSE, a Medalha AMASE, a Medalha do Mérito Eleitoral (TRE-SE) e o Título de Cidadão Itabaianense.

A candidatura de Márcio Conrado ao Quinto Constitucional reafirma o compromisso com a valorização da advocacia e o fortalecimento das instituições jurídicas sergipanas.