Advogado Pina Junior foi um dos homenageados nos 190 anos da PM de Sergipe

Na noite desta terça-feira, 11 de março, na Praça Fausto Cardoso a Polícia Militar de Sergipe celebrou um marco significativo em sua trajetória: 190 anos de dedicação, bravura e serviço à população sergipana.

Para celebrar a data histórica, foi realizado uma solenidade, em frente ao Palácio Museu Olímpio Campos, no Centro de Aracaju. O evento contou com a presença do governador do Estado, Fábio Mitidieri, além de autoridades civis e militares.

Durante o evento foi realizado uma homenagem àqueles que contribuíram para o fortalecimento e a excelência da Corporação. Durante o evento, foi entrega a Medalha Especial alusiva aos 190 anos da PMSE a militares e personalidades civis que se destacaram por seu apoio e dedicação à instituição.

A condecoração simboliza a gratidão da Polícia Militar pelos esforços em prol da segurança pública e do desenvolvimento de Sergipe. Dentre os homenageados da noite esteve o advogado Pina Junior.

A porta voz da PM, Evangelina de Deus Santos enalteceu o ex-procurador do estado, Pinna Junior por sua relevante contribuição a Policia Militar de Sergipe.

“Doutor Carlos Pinna é um parceiro de longos anos, contribuindo de forma afetiva e faz parte desses 190 anos. Esa homenagem é um ato de justiça pelos seus relevantes serviços prestado a nossa instituição e aos nossos guerreiros”, argumentou a porta voz.

O advogado Pinna Junior fez questão de comparecer ao evento em homenagem a PM de Sergipe. “Hoje é uma noite memorável pois estamos celebrando os 190 anos da polícia militar. São homens e mulheres que desenvolvem sua função de forma excelente trazendo segurança para a sociedade. O sentimento é de gratidão por celebrar esse momento e pela homenagem que quero honrar, continuando a contribuir onde eu estiver atuando”, enfatizou Pinna Junior.

