Ages abre inscrições de Vestibular com ingresso no 1º semestre 2025

As inscrições acontecem até o dia 19 de outubro, data em que também serão aplicadas as provas em formato on-line

A Ages, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, está com inscrições abertas para o Vestibular com ingresso no primeiro semestre de 2025 nos campi de Irecê, Jacobina, Senhor de Bonfim e Paripiranga, interior

da Bahia.

Constituída de redação, a prova acontece exclusivamente em formato on-line e será realizada no dia 19 de outubro. O interessado pode se inscrever até o dia da prova (19/10), através do link

https://www.ages.edu.br/vestibular-tradicional/.

Após a inscrição, o candidato recebe um e-mail com instruções e link que deve ser acessado no dia da prova.

As vagas do processo seletivo contemplam mais de 40 cursos de Graduação, nas modalidades Presencial, Live e Semipresencial, dentre elas: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito,

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Mais informações relacionadas ao Vestibular 2025.1 e demais formas de entrada, cursos disponíveis, número de vagas ofertadas, critérios de classificação e pré-requisitos para participação, poderão ser consultadas no Edital, também disponível no site da inscrição.

O resultado do Vestibular 2025.1 será divulgado após às 18h do dia 23 de outubro e a matrícula já pode ser realizada no dia seguinte, 24 de outubro, após a publicação do resultado.

Serviço

O quê? Vestibular 2025.1 da Ages;

Quando? Dia 19 de outubro;

Como se inscrever? Pela internet, acessando o link

, até o dia 19 de outubro.

Sobre a Ages

A Ages nasceu há 40 anos, com o objetivo de levar educação de qualidade para o interior do Nordeste e dar oportunidades para pessoas da região. Com suas raízes fincadas em Paripiranga (BA), a instituição também marcou seu lugar nos municípios de Jacobina,

Irecê e Senhor do Bonfim. Desde 2019, é integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima. A Instituição também contribui para a democratização do ensino superior ao disponibilizar oferta de cursos digitais.

Atualmente, a Ages conta com mais de 150 cursos de graduação e pós-graduação e em 2023 recebeu do MEC avaliações de excelência: os campi Paripiranga e Jacobina receberam nota 4 (nota vai até 5), cada, no Índice Geral de Cursos (IGC). Entre as instituições

privadas de ensino superior da Bahia, o IGC revelou que os campi Paripiranga e Jacobina ocupam, respectivamente, as posições 9 e 14. Este indicador trata-se de um média ponderada baseada nas avaliações dos programas de graduação e pós-graduação. Ainda em 2023,

o campus sede da instituição foi recredenciado com a nota máxima (5) do MEC.

Saiba mais sobre a Ages em www.ages.edu.br.

Por Grecy Andrade