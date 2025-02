Alese: O futuro se faz no presente

Informe publicitário

Em Sergipe, as sementes do futuro são plantadas com visão e coragem no presente. E a Alese é uma força fundamental nessa transformação. Com a aprovação de leis que ampliam os direitos dos cidadãos e promovem a inclusão e a justiça social, a Alese constrói um futuro sólido e inclusivo para todos.

Em 2024, destacam-se as leis que viabilizaram os programas Conecta Sergipe e Sertão Vivo. O Conecta Sergipe aprimora o acesso à internet em todo o estado, enquanto o Sertão Vivo será fundamental para impulsionar a agricultura local. Esses esforços asseguram que, tanto no campo quanto na cidade, os recursos e inovações necessárias promovam o desenvolvimento contínuo de Sergipe.

Em 2025, continuaremos a trilhar o caminho do progresso, garantindo que cada sergipano sinta os benefícios de um futuro que se faz no presente.