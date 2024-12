Alimentação e boa hidratação são essenciais para evitar a ressaca

Nutricionista orienta como prevenir a ressaca, destacando alimentos que ajudam na absorção do álcool e as melhores escolhas para pessoas com hipertensão e diabetes

Com a aproximação das festas de fim de ano, a preocupação com os excessos à mesa e o consumo de bebidas alcoólicas aumenta. Para muitas pessoas, a ressaca é uma consequência quase inevitável, mas há maneiras de preveni-la. De acordo com a nutricionista da Hapvida, Izabele Acioli, algumas estratégias simples, que vão além da tradicional “beber água entre uma dose e outra”, podem ajudar o organismo a lidar melhor com o álcool. Uma das principais orientações é não beber de estômago vazio. “O ideal é consumir alimentos ricos em gorduras boas e fibras, pois eles formam uma ‘barreira protetora’ no estômago, retardando a absorção do álcool pelo organismo”, explica.

Entre os alimentos indicados, estão o abacate, que é rico em gorduras saudáveis e ajuda a proteger a mucosa do estômago; as oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas, que são fontes de óleos naturais, promovem saciedade e diminuem a velocidade da absorção do álcool; a banana, que é rica em potássio, um mineral que o corpo perde ao ingerir álcool, ajudando a manter o equilíbrio hídrico; as frutas cítricas, como laranja, limão e abacaxi, que possuem vitamina C e potencializam a detoxificação do fígado; e os cereais integrais, como aveia, quinoa e arroz integral, que fornecem energia de forma gradual e evitam picos de glicose no sangue.

Outro ponto de atenção é a mistura de diferentes tipos de bebidas alcoólicas. “Quando você mistura cerveja, vinho e destilados, o corpo tem mais dificuldade para metabolizar essas substâncias, potencializando os sintomas da ressaca”, alerta a nutricionista. Isso acontece porque o fígado precisa processar cada tipo de álcool de forma distinta, sobrecarregando o órgão. “Se for consumir mais de uma bebida alcoólica, tente espaçar o tempo entre elas e mantenha o hábito de intercalar com água. O consumo consciente é a melhor forma de evitar a ressaca”, reforça.

Para quem tem hipertensão ou diabetes, o consumo de álcool deve ser evitado e requer ainda mais cautela. Acioli explica que, no caso dos hipertensos, a bebida alcoólica pode aumentar a pressão arterial, especialmente os destilados e as bebidas com alto teor de açúcar. “Para essas pessoas, caso haja alguma flexibilização médica, as melhores opções são as bebidas de baixo teor alcoólico, como vinhos secos, e, ainda assim, com muita moderação”, afirma.

Para os diabéticos, a recomendação é evitar bebidas adoçadas, como coquetéis e licores, que possuem grandes quantidades de açúcar. “O vinho seco e o gim sem aditivos de açúcar podem ser alternativas, mas é fundamental que o diabético consulte seu médico antes de consumir álcool”, pontua a especialista.

Para finalizar, Izabele Acioli lembra que, além de beber água ao longo do evento, é importante ter um pós-festa adequado. “Uma boa refeição antes de dormir, rica em vegetais, grãos integrais e frutas, vai ajudar na recuperação do organismo”, conclui a nutricionista.

Texto e foto Laila Oliveira