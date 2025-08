Alunos apoiados por projetos da Sejesp brilham nos Jogos da Primavera

Quatro alunos da rede municipal de ensino de Aracaju subiram ao pódio nos Jogos da Primavera na modalidade skate. Eles fazem parte de projetos esportivos da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) e receberam medalhas durante a competição estudantil neste fim de semana.

Maria Eduarda Santos da escola municipal Anísio Teixeira, no bairro Atalaia, conquistou medalha de ouro na categoria sub-14. Ela faz parte do projeto Skarte, que tem apoio da Sejesp e ensina a modalidade de forma gratuita a crianças e adolescentes nesta escola. Pela categoria sub-11, Ayton Thiago, que também é da escola Anísio Teixeira e do projeto Skarte, ganhou a medalha de bronze.

Alicia Santos e Layla Louise estudam na escola João Oliva Alves, no bairro Santa Maria. Elas fazem parte do programa Hora do Esporte da Sejesp e terminaram na segunda e terceira posições, respectivamente, na categoria sub-11, ajudando o colégio a encerrar a participação na 2ª colocação geral. A 1ª colocação geral foi para a escola Anisio Teixeira. Estas conquistas refletem o empenho dos alunos e o trabalho do instrutor de skate, Armando Badá. Ele comanda os dois projetos esportivos nas escolas municipais de Aracaju.

“Temos mais de 30 estudantes nos dois projetos, um no bairro Santa Maria e outro na Atalaia. São crianças e adolescentes com enorme potencial para o skate e felizmente o resultado comprovou a dedicação deles”, declarou o instrutor Armando Badá.

Para o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, o skate se transformou numa importante ferramenta de inclusão social para os atletas. “Nosso primeiro intuito é formar bons cidadãos, valorizando a cidadania, o respeito, a disciplina. Depois, analisamos e vibramos com os resultados na pista”, disse.

A próxima competição é a disputa dos Jogos Escolares TV Sergipe no mês de setembro.

Confira o resultado final nos Jogos da Primavera

Categoria 08 aos 11 anos

Masculino

– 1 Samuel Santos E.E. Zumbi dos Palmares.

– 2 Davi Mecenas Liceu.

– 3 Aylton Thiago C. Anísio Teixeira

Feminino

– 1 Melissa Lima Pró Mundo

– 2 Alicia Santos C. João Oliva

– 3 Layla Louise Santos C. João Oliva

Categoria 12 aos 14 anos

Masculino

– Luiz Batista SESI

Feminino

– 1 Maria Eduarda Santos C. Anísio Teixeira

– 2 Violeta Coda C. Dinâmico

Classificação Geral

– 1 Colégio Anísio Teixeira

– 2 Colégio João Oliva

– 3 Colégio Zumbi doas Palmares

Texto e foto AAN