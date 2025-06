Alunos da rede de ensino Aracaju terão reforço escolar durante as férias

Para melhorar os índices educacionais na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed) irá promover, entre os dias 25 de junho a 11 de julho, reforço escolar, que será agrupado em turmas com até 10 estudantes, separados por níveis de leitura. Intitulada ‘Descomplicando nas Férias’, a atividade pedagógica é reservada para os estudantes do 2° e do 5° ano.

Ao todo, 41 escolas que oferecem a modalidade de ensino fundamental terão o reforço, que poderá se estender por até 15 dias antes do início do 2° semestre, que começa no dia 28 de julho. Essa ação tem como objetivo a recomposição da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais, realizada no período das férias, ao término do primeiro semestre.

No primeiro dia de aula, o professor mapeará a dificuldade de cada estudante e selecionará as atividades mais adequadas para garantir a aprendizagem. Serão realizadas dinâmicas e atividades lúdicas, que estimulem um aprendizado mais atrativo e o acompanhamento mais minucioso de cada estudante.

Para a coordenadora do ensino fundamental de Aracaju, Giselle Machado, o objetivo do reforço é a recomposição da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais. “Esse reforço acontece no período das férias, justamente ao término do 1° semestre. O público-alvo dessa ação serão os estudantes que não alcançaram níveis adequados em proficiência leitora, identificados por meio das avaliações de leitura”, explicou.

Em Aracaju, a avaliação de leitura na rede municipal de ensino é realizada por meio da Prova de Fluência Leitora, um instrumento para verificar o nível de leitura de palavras e textos em português dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Essa prova é um diagnóstico que visa avaliar a fluência em leitura dos alunos e subsidiar ações pedagógicas para a recomposição da aprendizagem.

A avaliação é aplicada em três momentos: uma avaliação diagnóstica no início do ano letivo, uma avaliação intermediária no meio do ano, para verificar o progresso, e uma avaliação final ao término do ano letivo, para mensurar o aprendizado. A fluência em leitura é um aspecto fundamental do processo de alfabetização, e a prova busca identificar as dificuldades dos alunos, para que sejam implementadas estratégias de apoio, como aulas de reforço e projetos de leitura.

Foto Ascom/Semed