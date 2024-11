Alunos da rede estadual contaram com transporte e pontos de acolhimento

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ocorreu neste domingo (03), e contou com um sistema de logística promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), composto pela disponibilidade de transporte assim como por pontos de acolhimento montados nos 33 municípios sedes da prova.

Em Aracaju, equipes da Seduc se reversaram entre a entrada principal da Universidade Tiradentes (Unit) e o Centro de Excelência Professor João Costa. Algumas escolas estaduais no interior do Estado também montaram tendas e pontos de acolhimento, em conjunto com as Diretorias Regionais de Educação.

Para que os 22.069 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública tivessem facilidade de deslocamento, a Seduc disponibilizou 384 veículos, sendo 122 ônibus, 41 microônibus e 221 vans, que cobriram 441 rotas, atendendo a estudantes de todas as diretorias regionais de educação (DREs). No total, a previsão era que 6.982 estudantes fossem transportados nos 33 municípios que realizaram provas.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacionais (Dase), professora Eliane Passos, lembrou que em Aracaju foi ofertado também mais um passe nos cartões de transporte dos alunos, facilitando o acesso ao transporte público e assegurando-lhes que pudessem chegar aos locais de exame com tranquilidade.

“Desde o início do ano letivo até agora estamos acompanhando de perto todas as atividades para que o trabalho seja coroado com o resultado positivo nas provas”, destacou.

A cada aluno que chegava no local de prova, técnicos da Seduc lhe entregava água, a “caneta da sorte”, e um cremosinho para refrescar, além de palavras de incentivo.

As alunas Nady Julia Santos, Ediley Santos e Flávia Letícia, que estudam no polo do Pré-Universitário do Santa Maria, em Aracaju, aprovaram o acolhimento e disseram estar preparadas para a maratona do Enem.

Nady Julia, que pretende ingressar no curso de Direito, disse não ter ficado ansiosa, por se sentir preparada. “Meus meus professores foram excelentes e aproveitei bastante os ensinamentos”, afirmou.

Do Centro de Excelência José Figueiredo Barreto, os alunos Wendell Levi e Artur José também disseram estar tranquilos. Wendell pretende fazer Educação Física e Artur Ciências da Computação. “Esse apoio da Seduc é muito importante e ficamos amparados aqui. Todas as escolas particulares colocam os pontos de apoio e ficaríamos meio vagos se não tivesse essa estrutura”, avaliou.

Durante os dias de aplicação das provas, o Programa Acolher também marca presença, colaborando junto à equipe do Preuni na distribuição de água e canetas, de modo que os estudantes estejam prontos para o exame. “Nosso objetivo é que os estudantes tenham uma estrutura que assegure confiança e bem-estar. Queremos que eles façam uma boa prova, focados e sem preocupações”, destacou Eliane Passos.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Neste ano as provas acontecem neste domingo, 3, e no dia 10.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Sergipe contabiliza um total de 69.376 inscritos para o Enem, 22.069 dos quais são estudantes concluintes do ensino médio na rede pública.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho acadêmico dos estudantes do ensino médio e é utilizado para acesso às universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além das instituições privadas que oferecem bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Enem é composto de dois cadernos de provas aplicadas em dois domingos consecutivos. Cada prova contém questões de múltipla escolha, distribuídas nas áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, além da redação. As notas são calculadas por meio de um sistema de pontuação chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a coerência das respostas.

Foto: Silvio Oliveira