Alunos da rede estadual representam Sergipe e são medalhistas no Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico 2024

O campeonato aconteceu em Foz do Iguaçu (PR) e contou com mais de 260 atletas

Alunos da rede estadual de ensino representaram Sergipe no Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico Cadete e Juvenil 2024, que aconteceu no período de 29 de agosto a 6 de setembro em Foz do Iguaçu, Paraná. Dos 14 atletas sergipanos que participaram da competição, nove são da rede estadual de ensino e dois trouxeram medalhas de bronze para o estado.

Os alunos Ariele Cristina, Luan Mateus e Luiz Fernando, de Aracaju; Luís Gustavo, Kauan Vinicius e Carlos Henrique, de Nossa Senhora do Socorro; Melysson Ismael, de Tobias Barreto, e Palloma Alves e Anne Francine, de Nossa Senhora da Glória, embarcaram para Foz do Iguaçu acompanhados dos professores Vanessa Vieira, do Centro de Excelência Professor João Costa, e Ivo Alexandre, do Centro de Excelência Gilberto Freire.

Mais de 260 atletas de todo o Brasil participaram da considerada maior competição cadete e juvenil da história. Os alunos Kauan Vinicius, do Centro de Excelência Gilberto Freire, e Luís Gustavo, do Colégio Estadual Professor Antônio Fontes, ambos de Nossa Senhora do Socorro, ganharam medalhas de bronze na competição.

Kauan pratica o boxe desde 2022 e, de lá para cá, já marcou presença em três campeonatos brasileiros de boxe olímpico, conseguindo também o Bolsa Atleta do governo federal. Em 2023 e em 2024, trouxe na bagagem a medalha de bronze para Sergipe. Ele, que já foi campeão em três competições no estado, pretende em 2025 trazer a medalha de ouro para Sergipe. “É muito satisfatório ver que todo o seu esforço naquele objetivo deu certo, e em 2025 eu quero dar o meu melhor para conseguir sair da medalha de bronze e trazer o ouro para Sergipe”, completou o atleta da categoria juvenil 75kg.

O aluno atleta Luís Gustavo faz parte da categoria juvenil 50kg. Ele, que pratica o boxe há apenas quatro meses, trouxe a medalha de bronze para o estado. Luiz ganhou duas lutas importantes dentro do campeonato e falou da importância que esse resultado teve para ele. “Eu fico muito feliz em trazer mais uma medalha para o nosso estado, principalmente pela evolução e superação que tive. Muitas pessoas duvidaram de mim, mas essa superação me fez acreditar mais em mim mesmo. E eu agradeço muito a meus treinadores Victor Barbosa e Carlos. Eles me ajudaram muito tanto no mental quanto no físico”, expressou Luiz.

Os meninos fazem parte do projeto social ‘Nocaute Clube’, criado há três anos, que já conta com medalhistas nacionais. Victor Barbosa é filho do idealizador do projeto e treinador dos atletas, e expressou orgulho dos seus alunos. “Eu estou muito feliz com o resultado deles. Kauan conseguiu medalhar pelo segundo ano consecutivo e garantiu também a bolsa atleta do governo federal. Luís tem pouco mais de quatro meses de treino e já evoluiu muito, conseguindo ganhar duas lutas importantes no campeonato e garantindo o 3° lugar no ranking geral da competição”, falou Victor.

O presidente da Federação Sergipana de Boxe, Fábio Teles, agradece pelo apoio ao esporte sergipano. “Agradeço à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), ao secretário de Educação, Zezinho Sobral, e ao Governo do Estado pelo apoio ao esporte, e espero que esses resultados façam com que o boxe olímpico possa ser uma modalidade cada vez mais incluída nas escolas do estado”, finaliza o presidente.

Foto: Unidade escolar