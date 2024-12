Alunos da rede estadual se destacam no Prêmio MPT na Escola 2024

A Biblioteca Pública Epiphanio Dória, localizada em Aracaju, celebrou nesta sexta-feira, 6, a cerimônia de premiação do ‘Projeto MPT na Escola 2024’, promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O evento reuniu autoridades, professores, estudantes, familiares e representantes das redes públicas de ensino estadual e municipal, em uma celebração que destacou a criatividade e o compromisso social dos participantes.

Este ano, o projeto alcançou um marco histórico ao ter mais de cem trabalhos inscritos nas categorias de desenho, conto, música e poesia, abordando temas como trabalho infantil, aprendizagem profissional e segurança no ambiente escolar e no trabalho. Um dos grandes destaques foi Waldson Eduardo Santos, estudante do 8° ano da Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Neópolis, que ficou em 3° lugar no Prêmio Nacional MPT na Escola com um desenho que ressaltou a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Foi uma alegria para mim e para minha família poder representar Sergipe em nível nacional. Eu fiquei em 1° lugar no estadual e 3° lugar e foi uma honra participar desse evento com uma temática importante”, afirmou o estudante Waldson Eduardo Santos.

Na categoria Conto, a aluna da Escola Estadual Manoel Antônio Pereira Érica Cristina Almeida Santos, autora do texto ‘Mariane’, recebeu aplausos pelo impacto e criatividade de sua narrativa. “Foi muito bom! Eu sempre quis ser escritora e gosto muito de escrever, desenhar, pintar e gostei de aprender sobre esse tema”, afirmou.

A aluna Ariele Santos Mota, da Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, ressaltou como escreveu seu conto. “Eu consegui fazer através dos meus livros e de outros livros que falavam sobre algo público, sobre o trabalho infantil, e então eu comecei a fazer a minha poesia e foi a partir disso que começaram a surgir ideias”, afirmou.

Formação cidadã

A promotora de Justiça da Infância e Adolescência, Lilian Carvalho, destacou o impacto do projeto na formação cidadã dos estudantes. “É muito importante essa temática chegar às crianças e adolescentes. O trabalho infantil é proibido no Brasil. Portanto, a criança precisa estar na escola, fazendo atividades lúdicas, tendo lazer, se desenvolvendo, para que ela possa ingressar como adolescente-aprendiz a partir dos 14 anos. É importante que a gente entenda que a criança que trabalha precocemente tem menos rendimento escolar, baixa frequência escolar, afeta o seu desenvolvimento e sua saúde física e mental”, destacou.

O procurador do MPT, Alexandre Alvarenga ressaltou que esse é um projeto muito importante para a comunidade escolar. “Ele é voltado para as escolas públicas municipais e estaduais e tem como objetivo passar a temática relacionada à exploração do trabalho infantil para que os estudantes tenham consciência de seus direitos. Também passamos a questão relativa à promoção da aprendizagem para adolescentes a partir dos 14 anos, a temática sobre saúde e segurança no trabalho que é importante para todos nós em qualquer ambiente, inclusive no ambiente escolar”, enfatizou.

O diretor do Departamento de Educação (DED) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Genaldo Freitas, também esteve presente no evento e ressaltou a relevância do projeto para as escolas. “O MPT na Escola reforça o compromisso da educação pública em promover valores como cidadania, ética e respeito aos direitos humanos. Os resultados que vemos aqui são fruto de um trabalho conjunto entre professores, alunos e a sociedade”, afirmou.

Além da celebração dos alunos premiados, o evento também contou com um relato inspirador da estudante de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e estagiária no Ministério Público, Mariana Vitória Vieira da Silva, que ingressou no estágio por meio de uma parceria entre órgãos públicos e instituições privadas. “Eu tive a oportunidade de ver os trabalhos dos alunos e são lindos. Sou muito grata pela oportunidade que o estágio tem me proporcionado, e por conta disso é muito importante ver esse contato para se aproximar da coletividade, que são todos nós. Estar ali na escola, parabenizando, incentivando o estudo e ensino aos pequenos é formidável”, comentou.

Sobre o Projeto e o Prêmio

Idealizado em 2008, no Ceará, o ‘Prêmio MPT na Escola’ acontece anualmente em todo o Brasil, com o objetivo de reconhecer talentos de estudantes da rede pública e alertar a sociedade sobre questões como trabalho infantil, segurança no trabalho e aprendizagem profissional.

Em Sergipe, participam alunos do 4° ano ao 9° ano do ensino fundamental. Este ano, uma novidade no edital foi a inclusão do tema segurança e saúde no trabalho, destinado para os estudantes do 8° e 9° ano.

Foto: Maria Odília