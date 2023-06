Alunos da rede pública apresentam projetos  criados no Inovar.SE

Programa, fruto da parceria entre o Banese e o SergipeTec, capacitou 70 estudantes de escolas públicas na área de tecnologia da informação.

Alunos de escolas públicas estaduais apresentaram, nesta quarta-feira, 14, os projetos finais elaborados ao longo dos cursos de formação básica em tecnologia da informação do Programa Inovar.SE. A iniciativa é fruto da parceria do Grupo Banese, através do Instituto Banese, e do Parque Tecnológico de Sergipe (SergipeTec), para fomentar o ecossistema de inovação no estado.

O projeto beneficiou 70 estudantes que receberam formação complementar introdutória para o desenvolvimento de softwares e aplicativos (Apps), com aulas sobre Inteligência Artificial (IA), Python, Java, Aprendizagem e Máquina (Machine Learning) e Aprendizado Profundo (Deep Learning). Durante o evento, que aconteceu no auditório do SergipeTec, 15 projetos foram apresentados.

Representando o governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, destacou a importância do programa para difundir a cultura digital entre os alunos das escolas públicas, de modo a gerar emprego e mais oportunidades para eles, assim como fomentar a inovação no estado.

“A oportunidade que o Banese, em parceria com o SergipeTec, ofereceu a esses jovens faz toda diferença. Qualificação é fundamental e vivenciamos hoje a conclusão de uma importante etapa na formação desses adolescentes. O Banese cada vez mais fortalece seu papel de fomentador do desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso estado”, afirmou o secretário.

O diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia do Banese, Kleber Dantas, reforçou que o Inovar.SE tem importante papel no projeto de desenvolvimento e inclusão social que o banco possui para Sergipe, uma vez que possibilita que mais pessoas tenham acesso a uma área de formação ainda restrita no mercado, além fomentar a inovação e a criação de startups no estado.

“As ideias aqui apresentadas são grandiosas e possíveis de serem implementadas. Se desejarem, os estudantes agora podem seguir nesta carreira, tornando-se profissionais de excelência para o mercado local e empresários do setor, gerando emprego e renda para outras pessoas. Além disso, o Programa incentiva a criação e a difusão de tecnologias de ponta em Sergipe”, salientou o diretor do Banese.

Projetos

Um dos projetos apresentados foi o jogo Fúria do Sertão, desenvolvido pela equipe de Jonathan William Silva Lima, de 17 anos, estudante da Escola Estadual Deputado Elísio Carmelo. Ele explica que Fúria do Sertão é um jogo de vídeo game com elementos regionais e que tem como cenário o sertão e o contexto do cangaço.

Para Jonathan, o Inovar.SE foi um divisor de águas. “Muito importante porque apesar de ter um gosto pela tecnologia eu estava confuso sobre o que seguir profissionalmente e quando entrei no Inovar.SE eu tive a certeza de que é isso que eu quero para a minha vida. O jogo que desenvolvemos é algo que nos representa e apresenta com interatividade as nossas raízes, a nossa região, a nossa cultura popular e nordestina”.

A estudante Camila Gabriele Santos de Oliveira, 24 anos, é estudante de Sistema da Informação e encontrou no Programa mais um incentivo para a carreira dela. O grupo que ela participa apresentou um projeto de robótica: um dispenser para ração animal com sensor de proximidade feito com material reciclável.

“É muito gratificante a existência do Inovar.SE e a oportunidade que ele oferece a tantos jovens como eu. Através dele, a gente se prepara para o mercado de trabalho e para novas conquistas no meio da tecnologia e da inovação”, ressalta a jovem.

Premiação

O diretor técnico do SergipeTec, Anizio Torres, explicou que os estudantes que desenvolveram os melhores projetos receberão cursos de gestão para possível criação da empresa e os cinco melhores projetos serão premiados com R$ 10 mil, sendo que seus responsáveis farão visita técnica ao Porto Digital, em Recife.

O resultado dos vencedores será divulgado a partir do dia 19 de junho nas redes sociais do SergipeTec e do Instituto Banese.

Presenças

Estiveram também presentes no evento o Secretário Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM), Jorge Teles; a diretora de Programas e Projetos do Instituto Banese, Celiene Lima; o diretor Administrativo e Financeiro do SergipeTec, Cleiton Feijó; a diretora de Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado da Mulher, Adriana Mallezan; o ex-secretário da Sedetec, Jorge Santana; além dos familiares dos estudantes do Inovar.SE.

