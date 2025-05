Alunos do Estação Cidadania brilham nos Jogos da Primavera

Oito alunos do Estação Cidadania subiram ao pódio nas provas de atletismo durante a 41ª edição dos Jogos da Primavera. Entre os medalhistas, destaque para Adryan dos Santos e Lucas Gabriel, ambos conquistaram duas medalhas de ouro cada. Os atletas possuem apoio da Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), por meio da disponibilidade do espaço para treinos e de professores especialistas na modalidade.

Adryan dos Santos foi soberano em duas categorias: 150m e 850m rasos; Lucas Gabriel foi campeão nas provas de 3000m e 800m com direito a recorde pessoal e o tempo de 2min 02seg 03centésimos. No feminino, destaque para Yasmin Viera, ouro nas 400m e bronze nos 200m. Outros atletas também subiram ao pódio para alegria dos treinadores Ozias Pontes e Pedro Viana.

“Considero um desempenho muito forte dos nossos atletas, a maioria foi campeã e outros ficaram em segundo e terceiros lugares. Estes resultados comprovam que o nosso trabalho aliado ao talento dos alunos vêm dando certo”, comentou Viana após o encerramento das disputas no fim de semana.

O treinamento de atletismo acontece de segunda a quinta-feira na pista semi-oficial do Estação Cidadania, localizado no bairro Bugio. No local, existem turmas de alto rendimento e um trabalho de iniciação ao esporte. Os professores de educação física são vinculados à Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp. Já o espaço de treinos tem toda a estrutura necessária voltada para formação de atletas vencedores na pista e na vida.

Para o secretário responsável pela pasta, Aquiles Silveira, o incentivo da gestão municipal assegura oportunidades para crianças e adolescentes de várias regiões da capital. “O atletismo é o esporte mãe em todo o Brasil, e Aracaju não é diferente. Temos conquistados excelentes resultados dentro e fora de casa, por isso parabenizo todos os participantes que disputaram os Jogos da Primavera este ano, pois trata-se de uma importante competição escolar em nosso estado”, declarou Aquiles.

Confira o resultado completo de todos os alunos do Estação Cidadania nos Jogos da Primavera:

Adryan Crystian dos Santos

150m – 1° lugar

80m – 1° lugar

Lucas Gabriel Santos

3000m – 1º lugar

800m – 1º lugar

Yasmin Vieira Farias

400m – 1º lugar

200m – 3º lugar

Denzel Marlos Luis Menezes Rosa

Lançamento de disco – 2° lugar

Natallya Rackely Santos Melo

800m – 2° lugar

Roberta Valentina Ferreira Santos

150m – 2° lugar

80m – 3° lugar

Rebeca Gonçalves Alves Oliveira

3000m – 2° lugar

800m – 4° lugar

Keytter Kerolayne dos Santos

Lançamento de disco – 3º lugar

Lançamento de dardo – 8º lugar

Monyck Cilene Ramos da Silva

Pentatlon – 4° lugar

Da assessoria